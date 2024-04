Autofiori rimuove i cantieri tra Savona e la Francia per il ponte del 25 aprile e 1 maggio

In vista del lungo ponte che va dal 25 aprile al 1 maggio, entro le 14 del 24 aprile 2024 Autostrada dei Fiori rimuoverà tutti i cantieri presenti sulla A10 nel tratto tra Savona e il confine di Stato al fine di assicurare la massima capacità di deflusso dell’infrastruttura ed agevolare gli spostamenti verso le mete turistiche.

Sulla tratta A6 Savona-Torino, per le stesse considerazioni, Autostrada dei Fiori ha posticipato i lavori sul viadotto Cento (cantiere che però ricade in Piemonte), riconfigurato il cantiere del viadotto Bormida di Mallare nord tra gli svincoli di Altare e Millesimo al fine di assicurare nei fine settimana due correnti veicolari. Sempre sulla A6, in previsione dell’incremento del traffico per le festività del 25 aprile e del 1° maggio, proseguirà la riconfigurazione dello scambio di carreggiata tra Altare e Savona assicurando due correnti veicolari nella direzione di traffico prevalente, misura adottata a far corso dal periodo pasquale appena trascorso.

I cantieri rimossi verranno riposizionati in A10 sulla tratta Savona–Albenga a far corso dalle ore 12 del 6 maggio e sulla tratta Albenga–confine di Stato dalle ore 24 del 5 maggio.

In A6 i cantieri verranno riposizionati dalle ore 12 del 6 maggio.

Informazioni in tempo reale sulla viabilità sono sempre disponibili attraverso le mappe interattive pubblicate sul sito internet di www.autostradadeifiori.it e sui canali informativi WhatsApp e Telegram A6 e A10 di Autostrada dei Fiori. È inoltre possibile ricevere informazioni in tempo reale sul traffico anche consultando la pagina Facebook della concessionaria.