Albenga: Lorenzo Pierdominici, allievo del Liceo Bruno, ammesso all’università del Jazz di Basilea

Albenga. Il sassofonista e pianista Lorenzo Pierdominici, studente del liceo musicale Bruno, è stato ammesso alla prestigiosa università del Jazz di Basilea nel Corso laurea in sassofono Jazz. Lorenzo ha sbaragliato la concorrenza e si è conquistato con merito un posto nell’accademia. Il diciannovenne di Pogli è stato uno dei primi studenti ad ottenere la maturità musicale nel luglio 2023 con votazione finale 92/100, e già dallo scorso mese di agosto si era trasferito in Svizzera dove era stato selezionato per frequentare un anno di precollege al Jazz campus di Basilea. Ora la bella notizia: è stato ammesso alla prestigiosa università del Jazz di Basilea.

Lorenzo fin da piccolo ha manifestato una passione irrefrenabile per la musica. Attratto dai concerti, ascoltati in estate nelle piazze liguri, comprende che il suo più grande sogno è suonare. Il padre, Giorgio, intuisce la sua passione per la musica, lo incoraggia e lo porta già all’età di sette anni a lezione di sassofono dal suo amico d’infanzia ed eccezionale maestro cairese Roberto Rebufello, che seguirà negli anni il giovane talento. Lorenzo ha la grande opportunità di frequentare sia la scuola secondaria musicale sia il liceo musicale dove viene ammesso quale migliore studente con il punteggio di 99.5/100. Ed ora la grande occasione: Lorenzo ha ottenuto un posto per il bachelor al Fhnw Academy of Music di Basilea, in Svizzera. Il giovane sassofonista commenta così la notizia ai microfoni di Ivg.it: “Sono veramente orgoglioso, felice e motivato. Ho un profondo amore per la musica e fin da quando ero molto piccolo la musica jazz è stata la mia ossessione. Da quando ho iniziato a suonare il sassofono all’età di sette anni, la musica ha avuto un ruolo enorme nella mia vita, e devo ringraziare mio padre che mi ha sempre accompagnato e sostenuto nel mio sogno. Ho avuto l’opportunità di frequentare le medie musicali ed il liceo musicale di Albenga, esperienze che mi hanno dato moltissimo e mi hanno preparato sia dal punto di vista della teoria che della pratica, insegnandomi a suonare sul palco come solista e con altri musicisti”.

“Durante il liceo – prosegue l’artista – ho continuato a studiare con il maestro Fiello ed ho partecipato a diversi campi di sassofono jazz incentrati sui “linguaggi” del jazz. Ho sperimentato un perfetto mix di teoria e pratica, armonia jazz, ritmi, improvvisazione e, soprattutto, ho suonato con tanti musicisti nei pub, nei locali e nei centri città. Inoltre ho avuto bellissime esperienze nelle bande locali come la G.Verdi, la N.S. di Pontelungo e la Rumpe e streppa, che mi hanno insegnato a suonare in pubblico nelle situazioni più disparate. Poiché la musica è sempre stata la mia più grande passione, sento che il Bachelor in Jazz a Basilea mi aiuterà davvero a crescere come musicista. Oltre ai vantaggi accademici derivanti dallo studio in una delle principali scuole di musica internazionali, mi permetterà di seguire la mia passione per la musica, incontrare persone che la pensano allo stesso modo, partecipare a concerti ed eventi musicali di prestigio”, conclude Lorenzo Pierdominici.