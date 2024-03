Calcio, Romeo amareggiato dopo il pareggio a Cariale: “Stiamo facendo male, bisogna ripartire subito”

Ceriale. Un punto per uno al Merlo tra gli uomini di Brignoli e quelli di Tobia. Gara piacevole sotto l’aspetto dell’intensità, che ha visto anche la doppietta del solito bomber Michele Romeo.

“Una partita dove dovevamo fare a risultato a tutti i costi per una questione di orgoglio personale – dichiara Romeo -. Venivamo da tre sconfitte con brutte prestazioni ma continuiamo a fare degli errori di squadra che non ci possiamo permettere. Ci accontenteremo del pari“.

L’attaccante non sorride all’andamento del Legino: “Stiamo facendo male per le aspettative ed il lavoro che facciamo in settimana con la preparazione del mister. Non possiamo permetterci di prendere sempre gol, un problema generale di cali d’attenzione che in queste categorie poi si pagano. I risultati ci danno contro ma è giusto che sia così“.

“Cerco sempre di dare il mio contributo. Fisicamente ormai inizio ad avere qualche problemino e facendo gol riesco a mettere le partite più in discesa. Non basta, sono arrabbiato perché non si possono fare prestazioni del genere: bisogna ripartire subito altrimenti sarà dura“, conclude Romeo.