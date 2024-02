Campionati regionali Master, 81 medaglie per la Rari Nantes Cairo Acqui Terme

Genova. Una stagione da ricordare quella del gruppo Master della Rari Nantes Cairo Acqui Terme che, dopo il terzo posto in fascia A ai campionati italiani di Torino, ottiene uno splendido terzo posto nella classifica per società ai campionati regionali liguri svoltisi il 17 e 18 febbraio presso la piscina sciorba di Genova con la presenza di 550 atleti e 35 società.

42 ori, 20 argenti e 19 bronzi fra gare individuali e staffette è il bottino del gruppo gialloblù allenato da Luca Chiarlo e Aurora Garelli che ha dimostrato una compattezza agonistica e uno spirito di squadra che ne hanno permesso questo exploit.

Un gruppo nato nel 2018 con sette elementi e arrivato in questa stagione a 64 tesserati di cui 54 impegnati nel weekend genovese.

Nella categoria Under 20 sono arrivati i titoli regionali di Sara Bertolino nei 50 sl e 100 mx, l’oro ed il bronzo di Andrea Peirone nei 50 ra e 100 sl, il doppio oro di Nicholas Dematteis nei 1500 e 800 sl e il doppio argento di Marco Bertolino nei 50 ra e 100 mx.

Nei M25 due secondi posti con Carlo Dematteis nelle gare veloci di rana, un argento ed un bronzo per Samuele Viale nei 50 fa e 100 mx, due terzi posti per Gabriele Zanazzo nei 50 sl e 100 ra e il bronzo di Giulia Sofia Chindamo nei 50 do.

Nei M30 argento e bronzo per Greta Barisone nei 50 do e 200 sl e stesso risultato per Eleonora Genta nei 50 e 100 sl. Negli M35 secondo e terzo posto per Gabriele Bossi nei 50 e 100 rana e bronzo per Francesca Tomatis nei 100 do; la categoria M40 regala il doppio titolo regionale sia per Giordano Artioli nei 100 ra e 100 mx , per Chiara Zoppi nei 100 sl e 50 ra, per Aurora Garelli nei 200 mx e 200 dorso, completati dall’oro e dal bronzo di Marta Parodi nei 200 sl e 800 sl.

La categoria M45 è ricca di allori e medaglie, con Marco Fumagalli doppio titolo nei 100 e 200 sl, Luca Chiarlo oro e argento nei 200 mx e 50 rana, Antonella Gamba al titolo nei 50 dorso e all’argento nei 100, Laura Mondino oro nei 200 ra e bronzo nei 100 sl, Mattia Pastorino doppio titolo nei 100 ra e 200 ra e Paolo Nani argento nei 200 sl.

Anche la categoria M50 consegna molti podi con Gabriele Bruzzone doppio campione regionale nei 50 e 100 sl, Sandro Cotta che vince il titolo sui 200 rana e l’argento sui 100, Samantha De stefano oro sugli 800 sl, Alessia Oliva prima sui 200 sl e seconda nei 100, Daniela Mondino e Angela Ferrando al titolo sui 100 fa e 100 dorso, Graziana Decia argento sui 50 sl e Giovanna Galli e Milena Maggi rispettivamente di bronzo nei 50 fa e 100 rana.

La categoria M55 regala l’argento di Babette Schindler sui 50 sl e il bronzo di Daniele Casadei sui 200 sl e quello di Angela Castagni nei 50 sl. Negli M65 Enrico Giorcelli vince il titolo nei 100 e 400 sl, imitato negli M70 da Bruno Grassi che domina i 400 e i 1500 sl. Infine nella categoria M80 vincono il doppio titolo regionale Piero Oliva nei 100 sl e 200 sl e Ferdinando Orengo nei 100 mx e 400 sl.

A questi titoli individuali si aggiungono i 7 ori, 4 argenti e 5 bronzi conquistati nelle staffette.

A completare lo splendido risultato di società hanno contribuito anche le ottime prestazioni di Davide Toscano, Lorenzo Danna, Nicholas Fiorentino, Ivano Bessone, Rita Fabbri, Simona De valle, Donatello Parigino, Piergiorgio Bronzi Tencalla, Andrea Andreoli, Luca Gazzera, Mario Arione, Mario Campidonico, Massimo Zanazzo, Fulvio Briano e Carlo Oddera.

I risultati del gruppo master, uniti a quelli che i gruppi agonistici stanno raggiungendo nel nuoto e nel salvamento confermano ancora una volta la bontà del lavoro che tecnici e atleti gialloblù svolgono quotidianamente.

Il gruppo della Rari Nantes Cairo Acqui Terme alla Sciorba