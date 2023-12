Savona, all’ospedale San Paolo un incontro tra specialisti sul tumore alla prostata

Savona. Si è tenuto oggi al Padiglione Vigiola dell’ospedale San Paolo, il corso “Approccio multidisciplinare al tumore prostatico” diretto dal dottor Maurizio Schenone con la collaborazione degli altri specialisti del settore in ASL2 Savonese.

In particolare sono intervenuti il dottor M. Benasso, Direttore della S.C. Oncologia, il dottor A. Gastaldo, direttore della S.C di Radiologia, il dottor E. Venturino, direttore della S.C. di Anatomia Patologica, la dottoressa C. Siccardi, direttrice della S.C di Radioterapia, il dottor Lentino, direttore della S.C. di Recupero e Rieducazione funzione e il dr Luca Corti, presidente dell’Ordine dei Medici di Savona.

In Italia il cancro della prostata è il tumore più diffuso nella popolazione maschile e rappresenta il 18,5% di tutti i tumori diagnosticati nell’uomo. La diagnosi e il trattamento vengono gestiti da numerose figure specialistiche (anatomopatologi, radiologi, urologi, radioterapisti, oncologi) che generalmente si riuniscono in occasione di meeting multidisciplinari (DMT) per concordare il miglior management in base allo stadio del tumore e alle condizioni del paziente.

L’obiettivo di questo corso è stato fornire un aggiornamento sulla diagnosi e la terapia del tumore prostatico organo confinato e metastatico in presenza dei vari specialisti del settore in collaborazione col medico di medicina generale.