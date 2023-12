A Savona per la prima volta il Career Day di Orientamenti, 1000 posizioni lavorative aperte

Savona. Personale di bordo, tecnico informatico, ingegnere di produzione, animatore, impiegato, meccanici, esperto di marketing. Sono alcune delle figure richieste al Career Day di Orientamenti sbarcato questa mattina a Savona. Oggi (martedì 5 dicembre) e domani (mercoledì 6 dicembre) l’evento presso la Sala della Sibilla del Priamar con la partecipazione di 32 aziende e 1000 posizioni lavorative aperte (QUI l’elenco delle aziende).

Per la prima volta la manifestazione, organizzata da Regione Liguria, tramite Alfa (Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento) in collaborazione con Comune di Savona, Università degli Studi di Genova e Unione Industriali della Provincia di Savona, si è spostata fuori dal capoluogo per garantire un maggior coinvolgimento di tutto il territorio regionale in una due giorni di incontro e opportunità.

La partecipazione è gratuita: per incontrare le aziende e prendere parte ai colloqui di selezione è sufficiente registrarsi sul sito orientamenti.regione.liguria.it, avendo cura di scegliere la giornata in base alle aziende di interesse. È comunque sempre possibile iscriversi direttamente in loco all’ingresso (dalle 9.30 alle 17).

L’asssessore alle politiche formative di Regione Liguria Marco Scajola commenta: “Mi fa piacere che l’evento si sia spostato da Genova, la prima tappa è a Savona. Ci aspettiamo tanti giovani, con 1000 posizioni aperte ci sono tante opportunità. Abbiamo accolto la proposta del Comune con entusiasmo e sono sicura che avrà successo. E’ una formula semplice, i ragazzi potranno confrontarsi direttamente con le aziende. E’ una formula vincente e speriamo possa dare risultati“.

L’assessore alle politiche educative del Comune di Savona Elisa Di Padova aggiunge: “Ringrazio la Regione per avere accolto la nostra proposta. Novembre lo abbiamo dedicato alla scelta del proprio futuro scolastico, a dicembre questa tre giorni è dedicata alle opportunità di lavoro del territorio. Per quanto riguarda il Career Day, le aziende che si sono messe a disposizione per tenere incontri one to one con i ragazzi sono tantissime. E questo dimostra che l’offerta di lavoro sul territorio esiste, è importante ed è anche innovativa.”.

Il presidente di Unione Industriali Angelo Berlangieri ricorda che uno dei principali problemi del mercato del lavoro è il mismatch tra domanda e offerta: “L’evento di oggi è un’opportunità utile per la nostra provincia, ringrazio la Regione e il Comune per avere avuto questa idea. Il messaggio per i ragazzi è che la domanda di lavoro c’è, il problema sta nella difficoltà di far incrociare domanda e offerta. Questo è un momento fondamentale. Siamo nella quinta rivoluzione industriale e bisogna avere competenze tecnico scientifiche di base. Il problema sta quindi nella difficoltà di far incontrare domanda e offerta di lavoro, ma le opportunità ci sono, le aziende cercano personale e il Career Day aiuterà, sia quest’anno che nelle prossime edizioni, a sensibilizzare entrambe le parti”.