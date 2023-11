Il Cersaa di Albenga verso la trasformazione in fondazione pubblica

Albenga. Tempo di trasformazioni per il Cersaa di Albenga, l’azienda speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria che si appresa a cambiare pelle, o meglio status giuridico. Nell’ambito del provvedimento nazionale che impone una razionalizzazione degli enti camerali, infatti, si prevede il mantenimento di una sola azienda speciale. Nel caso del ponente ligure resterà “Riviere di Liguria”, che svolge attività promozionali per lo sviluppo delle filiere dell’agroalimentare, dell’artigianato, del turismo e del florovivaismo, oltre che nel settore delle tecnologie marine.

Per il Cersaa ingauno, diretto da Giovanni Minuto, si sta lavorando per la costituzione di una fondazione pubblica, una nuova forma giuridica che nella sua progettazione avrà ancora un rapporto privilegiato con la stessa Camera di Commercio, ma che potrà allargarsi ad altri enti pubblici interessati alla partnership con il centro albenganese.

Un processo di transizione che, secondo quanto appreso, non inficerà sulle risorse e sulle funzioni operative del Cersaa, anzi, la speranza è quella che la nuova connotazione possa portare ulteriore valore aggiunto, in termini di materiali, attrezzature e personale tecnico-scientifico al servizio del tessuto produttivo del territorio, fermo restando che grazie alle attività di ricerca e applicazione il Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola si autofinanzia per circa il 90% del suo bilancio.

Proprio questo fattore sembra attirare già altri possibili partner pubblici interessati a far parte della nuova fondazione pubblica.

Garanzie anche sull’attuale mantenimento delle attività e funzioni, come per lo stesso GAL Valli Savonesi dove il Cersaa avrà il ruolo di capofila progettuale nella programmazione di fondi europei 2023-2027.

“In relazione alle disposizioni governative abbiamo già iniziato un iter di riconversione per la nostra attuale azienda speciale – ha confermato lo stesso presidente della Camera di Commercio e del Cersaa Enrico Lupi -. E’ chiaro che si tratta di una procedura non semplice legata ad una serie di atti interni all’ente camerale, ma contiamo di definire il passaggio e la trasformazione del Cersaa entro il primo semestre del 2024”.

“Per la sua futura configurazione, il Cersaa potrà giovarsi di nuove opportunità, a livello amministrativo e di governance complessiva, continuando e ampliando i suoi servizi per le imprese del ponente ligure, con la convinzione che il Centro albenganese possa crescere ancorw” ha concluso Lupi.