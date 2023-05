Tre studentesse del liceo Della Rovere finaliste di Italy Pitches 2023

Savona. La “John Cabot University” ha annunciato i finalisti di Italy Pitches 2023, competizione dedicata alle scuole secondarie di secondo grado.

La competizione consiste nel selezionare un’organizzazione italiana contraddistinta da un forte senso di responsabilità civile e creare un video promozionale (pitch) che promuova efficacemente i valori su cui si fonda l’organizzazione.

Un video pitch è un breve video usato per comunicare in maniera rapida la necessità di agire e prendere una posizione per la realizzazione di uno o più obiettivi, usando parole immagini e suoni per persuadere coloro che lo guardano. Questa tipologia di video viene usata sempre di più per raccogliere fondi e creare reti.

Quest’anno hanno preso parte alla competizione 180 studenti e 13 scuole di Como (CO), Pinerolo, (TO), Pomezia (RM), Roma, Savona, Terni (TR), Sant’Angelo dei Lombardi (AV), e Buenos Aires in Argentina.

Tra i partecipanti anche tre studentesse dell’istituto Della Rovere di Savona: Sonia, Virginia e Alessia della 3F.

Per decretare il vincitore è necessario votare il video preferito, pubblicato sulla pagina Facebook della JCU Institute for Entrepreneurship. E’ necessario votare sulla pagina FB non soltanto su Youtube.

Le votazioni si chiuderanno lunedì 8 maggio alle 9. I vincitori saranno annunciati il giorno successivo