Anziano solo colpito da un malore in casa, soccorritori e polizia locale entrano dalla finestra e lo salvano

Pietra Ligure. Solo e senza parenti in zona, un anziano è stato colpito da un malore nella propria abitazione ieri pomeriggio a Pietra Ligure, in via Alberti.

L’uomo, cardiopatico e diabetico, non rispondeva a una amica che, dal giorno precedente, cercava di contattarlo telefonicamente. E’ a quel punto che sono intervenuti la polizia locale pietrese e i soccorritori che, entrati in casa da una finestra, lo hanno ritrovato riverso sul letto privo di conoscenza.

L’intervento, effettuato dal commissario Alessandro Marinelli e dall’agente Alesio Cavallini, è avvenuto con il supporto dei vigili del fuoco, che hanno aperto l’inferriata di una porta finestra e rotto il vetro per permettere l’accesso all’abitazione, e del personale della Croce Bianca di Borgio Verezzi che, dopo aver prestato il primo soccorso, ha monitorato il ferito e, subito dopo, l’ha trasportata all’ospedale Santa Corona per tutte le cure del caso.

“Ringrazio il commissario Marinelli e l’agente Cavallini e, con loro, i vigili del fuoco e i militi della Croce Bianca di Borgio Verezzi per questo salvataggio portato a temine con fortunatamente un esito positivo e mi complimento con gli agenti della nostra polizia locale per la tempestività d’intervento, a seguito della segnalazione, e per la prontezza con cui hanno agito, rintracciando immediatamente l’unica parente, residente a Cremona, e attivando subito tutte le procedure utili a portare soccorso ad una persona che poteva essere in pericolo di vita”, commenta il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi.