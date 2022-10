Ceriale festeggia la sua biblioteca, 40 anni di attività nel segno della cultura

Buon compleanno alla biblioteca civica di Ceriale “Agostino Sasso” che festeggia i suoi primi 40 anni di attività. Era l’ottobre 1982 quando avvenne l’inaugurazione ufficiale e da allora la biblioteca cerialese si è consolidata come punto di riferimento culturale anche per il comprensorio: dalle collaborazioni con istituti e scuole, passando per un crescendo di eventi e iniziative letterarie e librarie, sia durante le manifestazioni estive quanto durante la stagione invernale.

La biblioteca, di recente, è stata protagonista della qualifica di “Città che Legge” ottenuta dall’amministrazione comunale con l’approvazione del “Patto locale per la lettura” e ha aderito alla rete italiana di biblioteche pubbliche, accademiche e scolastiche per il prestito in forma digitale, dunque con uno sguardo sempre rivolto all’innovazione del settore culturale e alla fruizione di supporti e dispositivi legati alla conoscenza.

Negli anni, inoltre, è cresciuto il patrimonio di libri a disposizione della biblioteca e della stessa comunità.

La prima sede è stata in via Eroi Cerialesi, successivamente il trasferimento nel 1987 nell’attuale location in via Romana. I bibliotecari dal 1982 al 2022 sono stati: Giorgio Fazio, Bianca Fresia ed Elisabetta Saturno, quest’ultima ancora nel ruolo di responsabile e coordinatrice.

Il sindaco di Ceriale che ha inaugurato la biblioteca nel 1982 è stato Aldo Gianatti, ma è stato l’allora assessore Giobatta Bruno che si occupò dell’iter amministrativo per la realizzazione della nuova struttura, costata all’epoca 31 milioni di vecchie lire e con 2.200 libri in dotazione.

Ora il catalogo si è ampliato e differenziato per generi e tipologia di utenza, con particolare attenzione ai ragazzi e alla promozione della lettura tra le giovani generazioni: in tutto a disposizione ben 49.104 volumi e pubblicazioni.

Tra i servizi quello di prestito e il settore multimediale (audiolibri), la consultazione di riviste e quotidiani, oltre a letture in sede per l’emeroteca e utilizzo dei libri per ipovedenti e non vedenti.

“La cultura è stata sempre all’attenzione di Ceriale e della storia della nostra biblioteca civica, riuscendo ad ampliarsi e svilupparsi nel corso degli anni, con nuovi libri e nuovi servizi dedicati, oltre alle rassegne e manifestazioni che hanno animato il nostro territorio” afferma la responsabile Elisabetta Saturno.

“Il patrimonio librario della biblioteca si unisce alle strutture operative che possono dare ulteriore impulso alla tradizione culturale e letteraria cerialese, in primis con la nuova sala polivalente di via Primo Maggio di prossima apertura così come la collaborazione con l’associazione Amici di Peagna protagonista della Rassegna Libri di Liguria e della biblioteca storica della frazione cerialese”.

“L’obiettivo, anche grazie alle azioni messe in atto dall’attuale amministrazione comunale, è quello di creare un vero polo culturale di riferimento per tutto il ponente savonese in grado di valorizzare Ceriale e il suo appeal turistico” conclude la responsabile della biblioteca civica.