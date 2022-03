Priamar, Esposito mette a tacere le polemiche: “Non voglio parlare di quanto accaduto, sono pagliacciate”

Savona. Oggi pomeriggio allo stadio Felice Levratto di Zinola è andato in scena il big match del Girone B del campionato di Seconda Categoria che ha visto affrontarsi Priamar e Spotornese. Alla fine è stato 2-1 per i biancazzurri, un epilogo maturato all’ultimo respiro che ha scaldato gli animi sugli spalti causando qualche momento di tensione verificatosi negli attimi immediatamente successivi al termine della gara.

Uno degli assoluti protagonisti dell’incontro odierno è stato Claudio Esposito, punta di diamante della Priamar riuscito a siglare il gol del momentaneo vantaggio per la squadra di casa. Al termine del match non sarebbe dunque potuto mancare un suo commento, questo con l’attaccante dei rossoblù che ha esordito dichiarando: “Oggi è stata una partita come quella di domenica scorsa, però noi non siamo stati altrettanto perfetti. Siamo passati in vantaggio e fino a quel momento abbiamo fatto bene, poi però abbiamo commesso due errori che ci hanno impedito di portare a casa la vittoria”.

In seguito l’intervistato ha proseguito spiegando che, finchè l’aritmetica non condannerà la Priamar, lui ed i suoi continueranno a credere nella promozione diretta. “Penso che il calendario non ci abbia favorito – ha continuato Esposito – Abbiamo già sfidato tutte le squadre in lotta con noi per il salto di categoria, la Spotornese ha invece dovuto affrontare degli impegni che le hanno permesso di arrivare a questa patita con maggiore tranquillità”.

Successivamente l’attaccante non ha poi potuto esimersi dal commentare la diatriba che lo ha visto coinvolto contro i tifosi della Spotornese: “Non voglio parlare di queste cose, ritengo che siano delle pagliacciate. Bisognerebbe che la gente che viene a vedere le partite avesse un minimo di cervello perchè, quando sono presenti donne e bambini, prima di fare delle stro**ate sarebbe meglio contare fino a dieci”.

Infine il numero rossoblù ha concluso il proprio intervento dichiarando: “Io all’inizio dell’anno quando ho parlato con la società avevo ben chiaro quale fosse il nostro obiettivo. Sono qui per dare il mio contributo, per questo tutte le domeniche cerco di dare il massimo, poi ovviamente parlano i risultati”. È terminata in questa maniera l’intervista a Claudio Esposito, attaccante della Priamar già pronto a concentrarsi sul match programmato per domenica prossimo contro lo Yepp Albenga.