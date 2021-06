Green volley con gli scout di Celle Ligure: iscrizioni già aperte

Celle Ligure. Un torneo di green volley a Cantalupo: è questo l’evento lanciato dal clan Ad navalia del gruppo scout Agesci Celle Ligure 1, un evento che si svolgerà tra il 5 e l’11 luglio, in orario serale. Divertimento e sport estivi, quindi, un modo diverso per stare insieme.

I ragazzi e le ragazze cellesi hanno scelto la formula delle squadre miste, da tre persone, per il torneo; l’iscrizione è quindi accessibile a tutti, con un’offerta libera a partire da 7 euro per chi gioca e da 2 euro per chi assisterà alle gare. Tutto incluso, consumazioni comprese. Con un’attenzione: portare ciascuno il bicchiere da casa, “per un mondo più ecosostenibile”. Il torneo si svolgerà alla Crocetta di Cantalupo, nell’immediato entroterra di Varazze, ma con sguardo panoramico su tutta la costa ligure. Lì, nel campo da calcio, saranno creati due campi da pallavolo, dove i partecipanti si sfideranno per la vittoria… e per divertirsi. Sarà infatti soprattutto una festa: musica, cibo, bevande per ingannare il tempo, stare insieme e giocare. E tutto, garantiscono gli organizzatori, avverra nel rispetto delle norme Covid. L’inizio delle serate è previsto per le 18.00, proseguendo fino alle 23.00.

A entrare nel dettagli e raccontare cosa ha spinto gli scout cellesi a organizzare l’evento è Camilla Vernazza, una delle scolte del clan: “Abbiamo deciso di organizzare questo torneo come autofinanziamento in vista della route estiva di agosto, che sarà in valle Gesso: in particolare, è il viaggio a costare molto, sia perché siamo tanti, sia perché con le regole Covid gli spazi sono cambiati”. Oltre alla raccolta fondi per le attività estive, c’è l’obiettivo sociale: “Il torneo è un modo per divertirsi: a noi piace giocare, giocheremo e ci divertiremo e con noi molti altri”.

Le iscrizioni al torneo si sono aperte il 26 giugno e saranno possibili fino al 2 luglio ai contatti nel volantino.