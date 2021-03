Laigueglia. Sta per essere finalmente ultimato il nuovo complesso immobiliare Windsor a Laigueglia. Entro l’anno saranno pronte e disponibili per la vendita le lussuose residenze private, mentre per i primi mesi del 2022 è prevista l’apertura dell’hotel: ecco il progetto alberghiero-residenziale nella località del ponente savonese.

Valorizzazione del territorio, innovazione e qualità come valore fondante sono i concetti attorno ai quali si è sviluppata la visione di eccellenza della società Windsor e dell’azienda di hotel management AS Hospitality S.r.l. – affermano le società impegnate nell’operazione di restyling – Grazie alla determinazione nel recuperare il tempo perso con gli inevitabili rallentamenti del 2020, oggi i lavori sono al rush finale e il cantiere si avvia alla chiusura: già prima dell’inizio della prossima stagione estiva l’immobile potrà essere svelato nella sua ritrovata bellezza e, di pari passo, le aree limitrofe, compresa la passeggiata sul lungomare, torneranno disponibili per la comunità e per i numerosi frequentatori di uno dei borghi più belli d’Italia, arricchito di un’ulteriore nota di eccellenza”.

Il progetto di ristrutturazione dello storico hotel Windsor, dove l’attività era cessata nel 2005, si è sviluppato su due fronti: la creazione di un nuovo boutique hotel di lusso e la realizzazione di 5 residenze private, situate ai piani alti, che necessitano delle ultimissime rifiniture prima di essere messe già in vendita. Oltre a godere di una posizione impagabile con affaccio diretto sul golfo e a dominare un panorama che si estende dal promontorio di Capo Mele alla Riserva naturale dell’Isola Gallinara, le unità residenziali si distinguono per l’uso di tecniche progettuali e di materiali costruttivi d’avanguardia che hanno permesso di coniugare forti elementi di innovazione e sostenibilità con il restauro conservativo.

Dotate di accesso autonomo rispetto all’hotel, ciascuna delle residenze offrirà la possibilità di godere degli spazi e della privacy di un’abitazione da sogno. Al tempo stesso un vasto range di servizi offerti dall’hotel permetterà ai futuri proprietari di godere di soggiorni all’insegna del totale relax e del benessere, senza dimenticare l’opportunità di un affidamento parziale o totale della gestione delle unità.

È programmata invece per la primavera del 2022 l’apertura dell’albergo che, anche grazie all’affiliazione a un prestigioso brand internazionale, porterà rinnovato lustro al territorio, catalizzando l’attenzione di sofisticati viaggiatori europei e d’oltreoceano. La spiaggia privata, il ristorante e il bar, unitamente alle camere fronte mare, ad eccezione delle pochissime con una romantica vista sul borgo, sono tutti elementi che faranno dell’Hotel Windsor un nuovo punto di riferimento sulla mappa turistica del Ponente ligure grazie a un mix altamente attrattivo di ospitalità italiana e respiro internazionale.

Forte del successo del primo progetto alberghiero sul lago di Como, il Filario Hotel & Residences, l’amministratore di AS Hospitality, Alessandro Sironi, crede fermamente nel valore dell’iniziativa, ulteriormente accresciuto da “un luogo magico, affascinante, con un grande potenziale da esprimere in termini di scoperta tanto delle bellezze naturali e del patrimonio storico, quanto dello stile di vita e delle abitudini di un borgo affacciato sul Mediterraneo, dove l’autenticità non ha affatto ceduto il passo alle dinamiche dello sviluppo turistico”.

Il progetto di interior design nasce dallo studio e dall’accostamento di estetiche moderne con forme e oggetti legati alla storia della Liguria: è forte il riferimento agli anni d’oro del turismo ligure del XX secolo tanto quanto quello alle atmosfere dalla spensierata eleganza estiva. Grazie a un’offerta di qualità, moderna ed equilibrata, hotel, ristorante e spiaggia targati Windsor puntano così a diventare un indirizzo di riferimento per i viaggiatori così come per la raffinata platea di villeggianti e frequentatori abituali dei dintorni di Alassio.