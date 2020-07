Dopo avervi parlato dei condizionatori portatili e dei barbecue economici, abbiamo pensato di proporvi un aiuto per la pulizia della casa con i migliori aspirapolvere senza filo.

Questi innovativi elettrodomestici di recente stanno riscuotendo un notevole successo anche per la loro incredibile versatilità e potenza, oltre al fatto che sono estremamente comodi da utilizzare e facili da riporre dopo l’utilizzo. La batteria ricaricabile alimenta questi aspirapolvere senza filo, ma il vero fulcro è il motore composto da rotori a magneti permanenti privi di spazzole, il cosiddetto motore brushless, che riduce incredibilmente gli spazi ottimizzando il peso della struttura generale.

In questa selezione abbiamo pensato di proporvi gli ultimi ritrovati in quanto ad innovazione, comfort e tecnologia fra gli aspirapolvere senza filo, e siamo abbastanza sicuri che fra quelle riportate da noi, ci sarà il vostro nuovo compagno di pulizie casalinghe.

Pronti? Allora mettetevi comodi e preparatevi a farvi consigliare dalla nostra guida ai migliori aspirapolvere senza filo! Si comincia!

I migliori aspirapolvere senza filo economici

Hoover Freedom

Non potevamo far a meno di cominciare questa nostra guida con l’Hoover Freedom, la scopa elettrica senza cavo concepita per ottimizzare il comfort ed ottenere la massima flessibilità durante l’utilizzo. Dotata di una vasta serie di accessori utili per raggiungere le zone più impervie, grazie anche all’aspira briciole facile da attaccare, questa aspirapolvere diventa il nostro principale alleato nelle situazioni di pulizia. Una delle estensioni applicabili è la mini turbo spazzola, accessorio ideale per chi ha animali e vuole rimuovere in profondità i peli dalle superfici imbottite dell’abitazione. Con la batteria in litio da 22 V questo aspirapolvere è in grado di rimanere in funzione per 25 minuti, ed è inoltre dotato di serbatoio in grado di contenere fino a 0,7 l di sporcizia raccolta.

Rowenta Air Force Flex 560

La scopa elettrica senza filo Air Force Flex 560 con la sua sua esclusiva tecnologia Flex è in grado di arrivare anche sotto i mobili più bassi, permettendo così di catturare tutta la polvere in giro per l’abitazione. Infatti la sua innovazione sta nel suo ingegnoso tubo flessibile in grado di piegarsi ad angolo retto, e così facendo, riesce a passare anche in appena 10 cm di spazio. Il nuovo e silenzioso motore brushless, con la sua elevata potenza di aspirazione è in grado di arrivare fino a 100 Air Watt mantenendo al rumorosità molto bassa, e grazie alla sua batteria in grado di ricaricarsi in appena 3h, garantisce 35 minuti di autonomia. Nella confezione inoltre è compreso il kit “Animal and car care” composto da tutto il necessario per prendersi cura dei peli di animali sia nell’auto che nella casa.

Vastefly V10 Pro

Questa potente scopa elettrica è l’ideale se cercate un compromesso tra potenza ed economicità, infatti con il suo prezzo nella media è in grado di regalare parecchie soddisfazioni. Con la sua rotaia del vento in linea retta , la Vastefly è in grado di ridurre la perdita di potenza di aspirazione e quindi arriva a sprigionare un valore di vuoto equivalente a 350W, il tutto mantenendo comunque i consumi molto bassi. Il potente motore brushless da 22.000 Pa aspira senza sforzo polvere, capelli e briciole anche grazie al design ottimizzato delle due diverse testine, dove una a pennello è ideale per la pulizia dei tappeti, mentre quella a rullo di velluto è da utilizzare per tutte le altre tipologie di pavimento. La batteria a ioni di litio ad alte prestazioni da 2.200mAh offre fino a 40 min di funzionamento, ed è estremamente facile da rimuovere, come il grande cestino da 0,8 litri svuotabile senza sporcare il pavimento.

Philips SpeedPro Max

Quando si parla dell’aspirapolvere senza fili Philips SpeedPro Max si parla di un prodotto ad alte prestazioni in grado di pulire 125m² con una sola ricarica, grazie anche alla sua innovativa spazzola ad aspirazione a 360°. Infatti con grazie al suo potente motore è in grado di sprigionare fino a 3 modalità di potenza Turbo, Normale ed Eco è in grado di arrivare a durare fino a 70 minuti di autonomia, dove la spazzola di aspirazione universale è in grado di raccogliere fino al 99,7%% di sporco e polvere, in modo da ridurre i vari passaggi da effettuare. Sulla spazzola inoltre sono state montate una serie di luci LED in modo da rendere più visibile lo sporco e la polvere, in modo da capire meglio quali sono le zone su cui si deve ancora pulire, e con il suo triplo sistema di filtraggio potete star tranquilli che quello che l’aria emessa sia solo aria pulita. La SpeedPro Max è ovviamente correlata di una vasta gamma di accessori come la piccola bocchetta a lancia integrata nell’aspira briciole oppure la spazzola mini turbo, che oltre a essere ideale per i peli degli animali domestici, collegata alla lancia extra lunga, è perfetta per arrivare anche nelle zone più impervie.

Hosome H20

Questo aspirapolvere senza cavo Hosome H20 è in grado di sprigionare dai 160W offerti dal motore ben due modalità di aspirazione, una normale che porta l’autonomia fino a 30 minuti, ed una più potente dedicata allo sporco più ostinato. Con l’efficiente sistema di filtrazione sigillato a 7 fasi, composto da una rete in acciaio inossidabile e filtro HEPA, l’aspirapolvere Hosome H20 è in grado di bloccare l’immondizia sul fondo della pattumiera e bloccare saldamente la polvere al suo interno. Questo aspirapolvere poi adotta un particolare design a doppio rullo che, oltre ad assicurare la cura del pavimento, con la testina girevole della spazzola e le luci a LED poste sulla parte frontale assicurano una pulizia minuziosa e potente anche nelle situazioni prive di luminosità come sotto i mobili o sotto il letto. Vengono fornite poi due spazzole rotanti staccabili in modo da soddisfare tutta la gamma di circostanze che possono crearsi nella pulizia della casa come tappeti o pavimenti particolari. Nella confezione inoltre è incluso il pratico sistema multifunzionale per fessure 2-in-1 che trasformerà la Hosome H20 in un comodo aspirapolvere per auto, mentre il pacco batteria da 2.200 mAh ha bisogno di 4,5 ore per essere completamente caricato a parete o su una superficie piana.

Severin HV 7158

Se cercate un aspirapolvere che possa offrirvi potenza, autonomia, versatilità e comfort la Severin HV 7158 è l’articolo che state cercando, infatti con la sua autonomia di 30 minuti e la spazzola motorizzata a due setole è in grado di catturare e rimuovere anche le più fini particelle di polvere, peli di animali o capelli da qualsiasi superficie. Anche senza la prolunga di 70 cmq la Severin si dimostra pratica e facile da usare, e grazie all accurata distribuzione dei pesi può essere usata con facilità per raggiungere soffitti e pareti senza sforzo. Questa aspirapolvere, inoltre per poter essere utilizzata non necessita di dover tenuto il tasto di accensione, perciò la pulizia delle parti alte o difficili da raggiungere non presenta problemi e non rischia di stancare. Acquistando la Severin HV troverete anche uno snodo che permette di ruotare la testina a 180 gradi ed una spazzola di ricambio, in modo da muoversi in tutte le situazioni e mantenere sempre performante l’aspirapolvere.

Ariete 2763 Cordless 22V

Se cercate un nuovo alleato per la pulizia della casa, l’aspirapolvere Ariete 2763 Cordless farà al caso vostro, infatti con la sua doppia versione compatta, è in grado di pulire anche scale, gradini ed i luoghi più complicati da raggiungere. Con due velocità di aspirazione, questa aspirapolvere è in grado di ottenere ottimi risultati su qualsiasi tipo di superficie grazie all’efficienza tecnologica della spazzola motorizzata. La sua turbo spazzola rotante è l’ideale per la pulizia a fondo di ogni superficie, anche le più complicate come tappeti e moquette, e grazie al pratico serbatoio rimovibile è possibile gettare i residui direttamente nella spazzatura senza sporcare. La sua potente batteria in litio, oltre a sprigionare un’autonomia pari a 45 minuti di utilizzo continuo, risulta essere più leggera delle altre sul mercato ed inoltre è priva di metalli pesanti. Una volta terminato l’utilizzo della Ariete 2763 Cordless, è possibile riporla in verticale grazie alla speciale spazzola che ne assicura una stabilità anche senza pareti di appoggio.

Proscenic P10

La potenza di aspirazione del Proscenic P10 può facilmente soddisfare le pulizie quotidiane di un’abitazione, infatti il motore brushless turbo 3.0 è in grado di raggiungere velocità di aspirazione pari a 22.000 Pa, il tutto mantenendo sempre bassi i rumori generati. Con i suoi 4 livelli di aspirazione, questo aspirapolvere è in grado di soddisfare diverse esigenze di pulizia e con l’efficiente sistema di filtraggio multistadio, tutta la polvere è racchiusa in contenitori che ne evitano la fuoriuscita. La forza della Proscenic P10, sta però nelle numerose testine, infatti ne vengono fornite 4: una principale per pavimenti con LED incorporati, una mini che semplifica la rimozione dello sporco dai tessuti, una quadrata allungata ideale per la pulizia delle aree strette ed una rotonda per tende e scaffali. La batteria a ioni di litio, oltre ad assicurare 40 minuti di autonomia, è facilmente rimovibile e se si dispone di una batteria di ricambio, è possibile sostituire la batteria all’interno dell’aspiratore in modo da utilizzare l’aspirapolvere a lungo senza interruzioni ( batteria di riserva acquistabile separatamente)

