Come ha inciso il Covid-19 su infortuni e morti sul lavoro: i dati Inail

Liguria. Il 16,2% del totale delle denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 in Liguria sono arrivate dalla provincia di Savona. Lo comunica l’Inail nella scheda regionale infortuni aggiornata da gennaio al 30 giugno e pubblicata ieri: 250 le donne su un totale di 361.

Per quanto riguarda le attività economiche il 75,3% delle denunce riguarda il settore Sanità e assistenza sociale e gli organi della sanità come le Asl dell’amministrazione pubblica (11,5%).

A essere più colpiti sono stati gli infermieri: addirittura l’86,9% tra i tecnici della salute. Percentuali altissime anche tra gli operatori socio-sanitari: tra le professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali sono il 99,8% delle denunce. Gli assistenti e gli accompagnatori per disabili in istituzioni rappresentano il 55,8% delle denunce tra le professioni qualificate nei servizi personali e assimilati. Tra il personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari il 69,6% sono ausiliari ospedalieri.

Tra gli altri settori, quello “Noleggio e servizi alle imprese” registra il 2,7% delle denunce codificate: gli addetti alle pulizie tra i più colpiti (“personale non qualificato nei servizi di pulizia, eccetera”, 2,1% delle denunce) e i lavoratori interinali “prestati” a svariate attività e professionalità (comprese quelle di natura sanitaria e di pulizia); nel settore del Commercio, presente con il 2,2% delle denunce, prevalgono le attività svolte nei supermercati e nelle farmacie, sostanzialmente addetti alle vendite.

L’Inail divide le denunce anche per classi di età. Nella nostra provincia: 55 tra i 18 e i 34 anni, 149 tra i 35 e i 49 anni, 152 tra i 50 e i 64 anni e 5 oltre i 64 anni.

Un morto in provincia di Savona, tra i lavoratori che hanno denunciato, sui 14 totali. Per avere un metro di paragone, lo scorso anno erano stati 14 gli infortuni mortali complessivi in Liguria.

A livello percentuale, rispetto all’Italia, la Liguria ha pesato per il 4,4% delle denunce e per il 5,5% dei morti.

Rispetto alla rilevazione del 31 maggio, precisa l’Inail, le denunce totali di infortunio sul lavoro da Covid-19 sono aumentate di 104 casi e i morti di 4 casi.