Savona. Furono acquistate dalla giunta savonese guidata dall’ex sindaco Federico Berruti, ma di fatto rimasero “in un cassetto”, in attesa di essere utilizzate.

Stiamo parlando delle dieci telecamere destinate al Palatrincee di Savona, che proprio oggi, a distanza di quattro anni dal loro acquisto, sono state installate a seguito della decisione dell’attuale amministrazione comunale savonese.

Foto 3 di 4







“Oggi gli operai hanno finito di montare le dieci telecamere di sorveglianza al Palatrincee in via Trincee – spiega Maurizio Scaramuzza, assessore allo sport del comune di Savona -. Queste monitorizzeranno le entrate del palazzetto e tre di loro sono puntate anche all’esterno: una sul campetto da basket, una sulla palestra di fronte e una sul campetto da calcio di via Trincee quindi la zona è ora più controllata e quindi un’altra zona della città più sicura”.

Il nuovo sistema di videosorveglianza entrerà in funzione entro una settimana.