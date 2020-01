Borghetto Santo Spirito. Si ampliano ulteriormente gli orari in cui saranno in servizio i movieri incaricati di gestire i flussi di traffico lungo la via Aurelia a Capo Santo Spirito, dove (da circa una decina di giorni) è in vigore il senso unico alternato. Tale variazione al traffico si è resa necessaria al fine di consentire i lavori di collettamento del nuovo albergo che sorgerà nell’ex castello Borelli alla rete fognaria cittadina.

“Da questo fine settimana – annuncia il sindaco Giancarlo Canepa – vi sarà un ulteriore implementazione al servizio dei movieri che osserveranno i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 19.30; sabato dalle 8 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30; domenica dalle 14.30 alle 19.30”.

Nel frattempo i lavori proseguono “nel pieno rispetto delle tempistiche programmate. Oltre alla posa dei sottoservizi idrici e la predisposizione per future implementazioni della pubblica illuminazione e videosorveglianza, è in corso di realizzazione un nuovo impianto di raccolta delle acque meteoriche”.

I lavori, iniziati ufficialmente il 13 gennaio, dovrebbero durate complessivamente un paio di mesi. Il senso unico alternato è vigore nel tratto compreso tra il parcheggio dell’ex distributore (sul lato di Borghetto) fino all’ingresso del castello.