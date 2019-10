Alassio. Domenica 27 ottobre sì è disputata l’ultima delle due manche del campionato provinciale savonese di traina costiera. La manifestazione si è svolta ad Alassio, nel porto, presso l’Apsd Tuna Club Riviera dei Fiori.

Il pesce, molto difficile e non in abbondanza, ha dichiarato vincitore l’equipaggio Zero in Condotta, capitanato da Enrico Gorgerino, con Marco Cavagnero, skipper Davide Basolo, già campione provinciale imperiese della disciplina come pescatore, e commissario Paolo Costantini.

Foto 3 di 3





Si sono laureati campioni provinciali 2019 con un netto vantaggio sugli avversari. Secondo classificato il team Napa capitanato da Pepe Nadir, terzi i giovani albenganesi Mauro Galizia e Fabio Bottero. Sono stati catturati boniti, alletterati, sugarelli. Come sempre l’ottima organizzazione ha permesso lo svolgimento di una manifestazione perfetta.