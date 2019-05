Pietra Ligure. Allarme incendio a Pietra Ligure. Il rogo è scoppiato intorno alle 10,20, all’interno della struttura degli ex cantieri Rodriguez.

Non è ancora certa l’entità dell’incendio così come sono ancora da valutare le cause che lo hanno generato, ma quel che è certo è che sta coinvolgendo il primo piano dello stabile.

di 7 Galleria fotografica Incendio ex Cantieri Rodriguez Pietra Ligure









Una densa coltre di fumo nero si è alzata dall’edificio ed è visibile anche da grande distanza. Numerose, infatti, sono state le chiamate dei residenti della zona e degli automobilisti di passaggio.

Sul posto si è recata una squadra dei vigili del fuoco da Finale Ligure, arrivata una manciata di minuti fa, e una seconda squadra di rincalzo da Albenga sta raggiungendo il luogo dell’accaduto con un’autobotte.

Aggiornamenti in corso