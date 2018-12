Savona Rugby: la franchigia Under 18 e l’Under 14 superano l’Amatori Genova

Savona. Vediamo il consueto resoconto delle formazioni giovanili del Savona Rugby, impegnate sabato 1 e domenica 2 dicembre.

Con un po’ di fatica e suspense la FTGI Rugby Ligues 2 supera l’Amatori Genova per 19 a 17 nell’incontro di recupero che chiude la prima fase del campionato Under 18.

Il potenziale della squadra è indiscutibilmente superiore alla vittoria di misura vista in campo, però alcune assenze, sia in partita che in allenamento, hanno depotenziato un team che a pieno regime avrebbe dovuto albergare stabilmente al primo posto.

Per ora peccati veniali, in attesa che il Comitato regionale definisca il prosieguo della stagione: le prime due squadre, quindi Union Riviera e FTGI Rugby Ligues 2 andranno ad una fase interregionale con vincitrici dei gironi piemontese e lombardo. Questo sarà il vero banco di prova per la squadra, dalla preparazione tecnica alla focalizzazione mentale.

Sono scesi in campo Lanfranchi, Obermayer, Briano, Mazza, Trentin, Ravera, Bernat, Battaglia, Devasini, Bazzano, Bolla, Debernardi, Dacastelli, Enzi, Zavattaro, Minuto, Casarino, Merengone, Delitala. Marcatori: mete di Enzi, Briano e Battaglia; due trasformazioni di Ravera.

Under 18 territoriale (recupero)

FTGI Rugby Ligues/2 – Amatori Genova 19-17

Classifica finale: Union Riviera 27, FTGI Rugby Ligues/2 18, FTGI Embriaci/2 10, Amatori Genova 7.

Nel campionato Under 16 ancora un avversario piemontese, il capoclassifica Monferrato che mantiene fede al primato in classifica facendo registrare un perentorio 45 a 10 ai danni della FTGI Rugby Ligues 2.

In simili contingenze c’è da prendere la situazione con il giusto inquadramento, cercando di esprimere il miglior gioco, attuando gli schemi e sfruttando la situazione per costruire, trovando coesione e gioco interno più che il risultato. In questa logica la squadra ha fatto il suo massimo, riuscendo ad impegnare i forti avversari e segnando due pregevoli mete con Scaletta e Fossati.

Per sabato prossimo è in programma l’incontro con il Volvera, fanalino di coda, con il quale consolidare l’esperienza acquisita.

Sono scesi in campo Giusto (Micheli), Fossati, Carella, Mehrori, Fiocchi (Perletto), Cena (Gadaleta), De Astis, Nani, Scaletta, Giuliano, Aversa, Gilardo, Murgia, Allia (Macciò), Benzi (Raviola). Marcature: mete di Scaletta e Fossati.

Under 16 girone 1 territoriale (1ª giornata di ritorno)

Rugby Ligues/2 – Monferrato 10-45

Volvera – Cus Torino (n.d.)

Moncalieri – Chieri 30-24

Classifica: Monferrato 29, Cus Torino, Moncalieri 21, Chieri 11, Rugby Ligues/2 6, Volvera 0.

Torna in campo l’Under 14 del Savona impegnata sabato scorso a Sant’Olcese in un incontro con l’Amatori Genova, vinto brillantemente per 27 a 12.

In realtà si sarebbe dovuto disputare un triangolare ma la Province dell’Ovest all’ultimo non ha potuto presentarsi. Più che il risultato, di per sé importante, conta molto quanto espresso in campo dalla squadra savonese: sempre più gioco collettivo con individualità che trovano spazio e ruolo definito, assestamento sugli spazi e gestione del territorio. Il progresso da ottobre ad oggi è notevole e la compagine ha trovato una sua fisionomia; vale il concetto che a quest’età basta trovare due avversari “stazzati” per sovvertire risultato e punteggio ma il lavoro fin qui svolto è andato molto a fondo nella costruzione del team che dovrebbe, a questo punto, sbocciare a pieno a primavera, con un collettivo temibile per tutti.

Sono scesi in campo Rossi, Avondoglio, Bertolotto, Bigio, Boraschi, Bruzzone, Buscaino, Buzali, Chalen Zambrano, Ciorra, Francioso, Galuppo, Garzolio, Gibellini, Inzaina, Marchetto, Pala, Valenza, Vannoni, Scaramuzzino. Marcature: mete di Bertolotto (2), Scaramuzzino, Rossi e Avondoglio; una trasformazione di Boraschi.

Nella foto sopra: l’Under 18 contro l’Amatori Genova.

L’Under 14 contro l’Amatori Genova.