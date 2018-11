Savona. Il club biancoblù ha convocato una conferenza stampa presso la sede del “Bacigalupo”. A presidiare l’incontro il presidente Cavaliere, il dg Sciutto e il ds Canepa.

Ad aprire la conferenza è stato il dg Massimo Sciutto, soddisfatto di aver chiuso – per la prima volta – il bilancio in positivo. In data 30 giugno 2018. Situazione di respiro finanziario che, ha fatto intendere, potrà consentire investimenti importanti nel medio periodo. Ecco le sue parole:

Questa proprietà ha rilevato tre anni fa la società con un passivo di circa 2 milioni di euro. Essere arrivati a un pareggio di bilancio, quindi a una situazione economico finanziaria solida, consente di darci un’organizzazione pronta per affrontare campionati di livello professionistico”.

A tal proposito, entra a far parte dell’assetto societario l’avvocato Matteo Gamenara. Sarà il responsabile dell’ufficio legale.

La parola è quindi passata al ds Roberto Canepa, il quale ha presentato brevemente il nuovo acquisto. Si tratta come scritto del portiere Gianmarco Fiory , classe 1990, vecchia conoscenza dell’ambiente (giocò giovanissimo per gli “striscioni”, nella stagione 2008/2009), ma anche ex primavera della Juventus, Casale, Pavia, Juve Stabia e Lumezzane. Si allena da un mese con la squadra. Arriva però da un lungo periodo di degenza, a causa di un grave infortunio. Ha scelto il Savona a discapito di un paio di offerte pervenute dalla Serie C. Le sue dichiarazioni:

“Ho voglia di tornare a giocare. Avevo offerte dalla Serie C, come la Pro Piacenza, di cui conosco il ds. Dieci anni fa ero molto giovane, non ricordo quasi nella della dirigenza passata. La competizione con gli altri portieri? Può far solo che bene a tutti”.

Infine, non si è potuto non soffermarsi sulla questione stadio in concessione con l’Albissola . Così hanno risposto il ds Sciutto e il presidente Marco Cavaliere.

“Il Savona è titolare della concessione dello stadio fino al 2021. Ogni proposta deve quindi prima avere il nostro avvallo. Da parte nostra abbiamo dato la disponibilità. Per ora c’è stato solamente un sopralluogo, ma nessuna richiesta.”