Il Gruppo Pesca Sportiva della Lega Navale Italiana organizza il tradizionale Raduno di Pesca al pesce pettine – 5° Memorial “Renato Geronazzo”, dedicato al suo compianto dirigente e riservato ad imbarcazioni con equipaggi a coppie, in regola con il censimento della pesca sportiva.

Il raduno ludico amatoriale è inserito nel calendario delle manifestazioni organizzate dall’associazionismo varazzino per ricordare e promuovere la divulgazione dell’impresa compiuta dall’illustre concittadino: il navigatore Lanzarotto Malocello.

Regolamento

Alla manifestazione possono partecipare imbarcazioni con equipaggi a coppie con ospite non pescante, in regola con il censimento della pesca sportiva. Contributo 20 euro / barca per organizzazione rinfresco.

La zona di pesca è compresa tra Villa Araba (limite ponente) e Orizzonte (limite levante). Inizio pesca ore 8.30 e termine alle ore 11.30. Le imbarcazioni partecipanti dovranno trovarsi per le ore 8.25 davanti a Villa Araba, dove verrà dato il via. A fine manifestazione ore 11.30 il pescato dovrà essere consegnato presso i box pescatori professionisti.

Ogni pescatore potrà usare una canna o lenza a mano a testa, armata con un massimo di 3 ami,piombatura libera. La pesca potrà essere effettuata solo allo scarroccio mentre è vietato ancorarsi. In caso di forte deriva è ammesso l’uso di ancora galleggiante. Sono ammesse tutte le esche naturali vive o morte. È vietato invece l’uso di pastura. Profondità massima di pesca 30 m.

Punteggio: ai fini della manifestazione sarà attribuito un punteggio di 300 punti ad ogni pesce pettine, più il totale del peso di tutto il pescato di ogni coppia. Sono valide tutte le specie di pesci in misura, esclusi crostacei e molluschi. Si raccomanda di dedicarsi principalmente alla pesca del pesce pettine.

La pesatura sarà effettuata presso il box della Coop. Varazze Pesca al rientro dei partecipanti. Il rinfresco si terrà alle ore 17 presso sede LNI. La premiazione avverrà alle ore 17 presso sede della Lega Navale Italiana, nella darsena della Marina di Varazze in via dei Tornitori.

In caso di avverse condizioni meteo il raduno si terrà domenica 16 settembre.