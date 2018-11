Liguria Marathon – La maratona “vista mare”

Un evento unico che toccherà ben nove comuni della provincia di Savona e rappresenterà un percorso senza precedenti nel panorama regionale. La partenza è prevista alle ore 9 da Loano con arrivo a Savona (tutto sulla via Aurelia a bordo mare) dove si percorrerà un circuito in centro città con arrivo sul lungomare Walter Tobagi, presso il giardino della Piscina Comunale di Savona. Qui sul traguardo si taglieranno i 42 km 195 metri.

Il Village per le iscrizioni e il ritiro dei pettorali sarà allestito presso la prestigiosa Marina di Loano (venerdì 16 novembre con dalle 16 alle 19 e sabato 17 novembre dalle 10 alle 19). Saranno coinvolti anche i comuni di Pietra Ligure, Borgio Verezzi, Finale Ligure, Noli, Spotorno, Bergeggi e Vado Ligure: un percorso meraviglioso tutto sul mare che a Finale Ligure vedrà i runner lasciare temporaneamente l’Aurelia per attraversare il suo lungomare.

La manifestazione sportiva voluta dal Comune di Savona, capofila della manifestazione insieme a quello di Loano, è allestita a quattro mani dalle organizzazioni di due mezze maratone, diventate ormai appuntamenti imperdibili: la RunRivieraRun International Half Marathon, detta “La Regina”, a cura della ASD RunRivieraRun con percorso da Finale Ligure a Loano, passando per Borgio Verezzi e Pietra Ligure, e la Savona Half Marathon, detta “La Mezza dei Papi”, a cura dell’Associazione Chicchi di Riso Onlus.

Partner dell’evento saranno tutti i Comuni coinvolti di Loano, Pietra Ligure, Borgio Verezzi, Finale Ligure, Noli, Spotorno, Bergeggi e Vado Ligure e Savona, e la Marina di Loano, dove sarà allestito il Villaggio della Zona Partenza. Inoltre l’evento coinvolge la Regione Liguria e gli Enti locali.

Durante il passaggio degli atleti le strade interessate dal percorso saranno temporaneamente chiuse al traffico.

ANGELS LIGURIA MARATHON

Un grande evento necessita di grandi persone che danno una mano solo per il piacere di esserci: i volontari. Gli Angels sono parte integrante dell’organizzazione di una gara e attraverso la loro passione contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi, proprio perché vivono l’evento in prima persona, lo sostengono, lo alimentano, sia nel giorno della gara sia in quelli precedenti.

Come fare per diventare un Angels alla Liguria Marathon? Basta contattare telefonicamente il numero 0196898607 o inviare il modulo “Un Angels per Liguria Marathon” via fax al numero 0195293112 oppure all’indirizzo e-mail info@runrivierarun.it.

Gli Angels riceveranno le magliette “Angels Liguria Marathon” e vivranno una splendida esperienza insieme. Saranno testimoni e formeranno una squadra forte e coesa con un unico obiettivo: il successo della Liguria Marathon e di tutto il territorio.

LA15 – L’EVENTO COLLATERALE

Accanto ad una grande gara, la Liguria Marathon, deve sempre esserci un evento collaterale di rilievo. Nasce quindi La15, la gara non competitiva aperta a tutti che, partendo a ridosso della Liguria Marathon, in Marina di Loano, percorrerà lo stesso percorso fino al lungomare di Finale Ligure, dove si concluderanno i circa 15 km del tracciato.

Una gara superveloce che nelle intenzioni dell’organizzazione desidera diventare una Classica tutta sul mare, collegando 4 comuni (Loano, Pietra Ligure, Borgio Verezzi e Finale Ligure), gli stessi che, anche se all’incontrario, vedono sfrecciare il 28 ottobre la settima edizione della RunRivieraRun International Half Marathon da Varigotti a Loano.