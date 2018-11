“Il mandolino in trincea” – Concerto dell’Ensemble Vivaldi

Sabato 3 novembre alle ore 16:30 nell’Oratorio Nostra Signora Assunta, a cento anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale, l’Ensemble Vivaldi di Savona terrà un concerto denominato “Il mandolino in trincea”: musica, poesie, proiezioni, per non dimenticare.

L’evento è organizzato dall’Assessorato alla Cultura della Città di Varazze in collaborazione con l’Associazione ‘U Campanin Russu e vuole essere un omaggio ai tanti giovani che, nonostante i disagi della trincea, seppero trovare spazi di poesia e musica per sopravvivere all’inutile strage.