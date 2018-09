“Funghi in Piazza” a Calizzano

Domenica 14 ottobre avrà luogo la trentaquattresima edizione della popolare festa “Funghi in Piazza”, organizzata dalla Pro Loco. I rinomati funghi porcini calizzanesi saranno i protagonisti dell’evento, non solo nei boschi ma anche nei negozi specializzati e nei banchetti allestiti per l’occasione nelle vie centrali del paese. Sarà possibile degustarli anche nei menù degli stimati ristoranti locali.

In programma durante la manifestazione mercatini dell’artigianato e delle eccellenze enogastronomiche, cucina tipica, intrattenimento musicale, spettacoli da vivo, una mostra micologica, il battesimo della sella, una corsa – passeggiata non competitiva e un concorso con mostra fotografica.

Come gli anni precedenti non mancherà la gara podistica mattutina dalle ore 8 alle ore 12:30 “Reu Running Trail”, attesa da tanti sportivi, che propone un affascinante percorso attraverso i più bei sentieri boscosi della zona. Si potrà partecipare anche in forma non competitiva

PROVA UNICA CAMPIONATO REGIONALE TRAIL

Distanza 15 km

Dislivello 700 mt

Partenza ore 9:30

Ritrovo presso “Le Ciminiere” ore 8 – 9:10

Tempo massimo: 3 ore e 30 minuti

Preiscrizioni entro il 12 ottobre a mezzo bonifico bancario € 14,00 c/o UBI Banca – IBAN: IT76E0311146810000000000452 intestato a “Natura e Sport Calizzano” indicando nome, cognome, data di nascita, causale “Iscrizione Reu Running 2018”

ISCRIZIONI il giorno stesso della gara € 17, comprensiva di pacco gara con prodotti tipici, maglietta tecnica (garantita ai primi 100 iscritti), buono pasto da utilizzare all’interno della manifestazione “Funghi in Piazza”.

REGOLAMENTO. Possono partecipare atleti in regola con il tesseramento FIDAL, FSA, Forze Armate o corpi assimilabili, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o da organismi di nazioni estere. SOLO PER LA GARA COMPETITIVA ogni concorrente deve aver ottemperato alla visita medica di idoneità alla pratica sportiva per la stagione in corso ed esibire il relativo certificato. Per quanto non specificato in questo testo vige regolamento C.S.E.N.

PREMI. Saranno premiati i PRIMI TRE ASSOLUTI, PREMI DI CATEGORIA, GAGLIARDETTO UFFICIALE REGIONE LIGURIA AI CAMPIONI REGIONALI UOMO E DONNA. IMPRONTA DEL PIEDE in ceramica dei PRIMI ASSOLUTI che verrà affissa sulla parete della Sala Cinema Verdi a ricordo della manifestazione.