“Zuccarello Riden…Z” – Il comico Mario Zucca alla corte di Ilaria del Carretto

Sarà Mario Zucca il primo comico ad aprire la rassegna “Zuccarello Riden…Z” venerdì 12 luglio alle ore 21:30 in piazza IV Novembre a Zuccarello, uno dei Borghi più Belli d’Italia. Mario Zucca diventa famoso per aver lanciato il tormentone “Vi amo, bastardi” a “Drive In” nel 1987. Nei primi anni ’90 conduce in qualità di voce fuori campo il programma di seconda serata di Italia 7 “Le altre notti”. È stato ospite fisso del “Maurizio Costanzo Show” dal 1992 al 1995, anno in cui ha anche affiancato Vittorio Gassman sempre all’interno della cornice del Teatro Parioli di Roma.

Parallelamente all’attività teatrale, che l’ha visto lavorare spesso con la cabarettista (nonché sua moglie) Marina Thovez, Zucca ha svolto una considerevole attività di doppiatore. Ha infatti prestato la sua voce dal timbro ruvido e profondo ai personaggi di Zordon (Power Rangers) e Anastasio Farina, interpretato da Paulo Goulart nella telenovela “Terra nostra 2”. Molto attivo soprattutto in doppiaggi di cartoni animati, nelle serie ispirate al personaggio di Batman ha doppiato Bane nella serie del 1992 e un invecchiato Bruce Wayne in Batman of the Future.

Ha doppiato inoltre Al Satan e il Dio della Terra in “Dragon Ball”. Altri personaggi ai quali ha prestato voce sono Shredder (serie Teenage Mutant Ninja Turtles del 2003), Gran Bailam in Chi la fa l’aspetti, Mr. Krabs in Spongebob, Mr. Larrity in Code Monkeys, Fred Flintstone in I Flintstones, il supercomputer Giganet in Yui ragazza virtuale, Dinobot in Beast Wars, Mr. Freeze in The Batman, Galactus (serie Silver Surfer del 1998), Zeff, Kuroobi, Pickles, Blik Wapol, McKinley, Braham, Barbanera, Magneto in Insuperabili X-Men e Magellan in One Piece. Nel 2011 ha ricevuto il riconoscimento “Menzione speciale voce cartoon” all’ottava edizione del Leggio d’oro. Oggi in teatro con numerose pieces insieme a sua moglie e collega Marina Thovez.

La rassegna di eventi “Zuccarello Riden…Z” nasce con l’intento di riportare il gusto di ridere nel cuore della gente di Liguria a due passi dal mare. Zuccarello è la perfetta location per dar vita ad una rassegna spettacolo sotto le stelle, tra risate, musica, tradizioni e sapori della buona cucina locale. Infatti “Zuccarello Riden…Z” non è solo comicità. A partire dalle ore 18 “Ilaria del Carretto” e la sua Corte accoglierà il pubblico dalla Porta Sottana del Borgo e sarà a disposizione per foto e selfie della “tradizione”.

Presso alcune attività del paese si potrà degustare l’aperitivo in compagnia del comico che per l’occasione incontrerà il pubblico tra aneddoti, selfie ed interviste televisive, il tutto accompagnato in sottofondo dalla musica del cantautorato ligure trasmessa in filodiffusione in tutto il Borgo. Alle ore 19.00 intrattenimento musicale con Enzo Dj in Piazza IV Novembre e grazie alla Pro loco di Zuccarello, all’interno del centro storico del Borgo, saranno organizzati quattro punti culinari per il pubblico che potrà cenare a base di piatti tipici del territorio, esclusivamente con prodotti locali e De.c.o., nella ormai attuale formula dello street food. I punti food saranno composti da antipasto, primo piatto, secondo piatto, dolce.