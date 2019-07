“Zuccarello Riden…Z” – I comici alla corte di Ilaria del Carretto

La rassegna “Zuccarello Riden…Z” nasce con l’intento di riportare il gusto di ridere nel cuore della gente di Liguria a due passi dal mare. Zuccarello è la perfetta location per dar vita ad una kermesse di sei serate sotto le stelle tra risate, tradizioni e sapori della buona cucina locale. Sul palco saliranno comici dalle mille sfumature che hanno fatto nascere le loro battute in televisione ma soprattutto nei “peggiori” locali d’Italia. Tanta gavetta che ha permesso loro di raffinare la tecnica in maniera tale da renderli quasi invulnerabili a qualsiasi impatto pubblico! Monologhisti e battutisti al fulmicotone pronti a strappare una risata anche alla bella Ilaria del Carretto.

I comici che si esibiranno in piazza IV Novembre sono il 12 luglio Mario Zucca ne “Il peggio di…”, il 19 luglio Riky Bokor in “Una storica risata”, il 25 luglio Gianpiero Perone in “Non tutti i principi vengono azzurri”, il 2 agosto Fabrizio Casalino in “Comico Ergo Sum”, il 9 agosto Lucio Gardin in “Houston abbiamo un problema…siamo atterrati a Zuccarello” e il 23 agosto Daniele Raco in “The Raco Horror Picture Show”.

Le prime cinque serate saranno accompagnate da un intrattenimento musicale con Enzo dj dalle ore 19 mentre la sesta serata, in via eccezionale, avrà l’intrattenimento degli Zingarò, nota band della riviera stile gypsy swing italiano, che per l’occasione renderà omaggio anche ai grandi cantautori liguri.

In tutte le date della rassegna a partire dalle ore 18 Ilaria del Carretto e la sua Corte accoglieranno il pubblico dalla porta Sottana e saranno a disposizione per foto e selfie della “tradizione”. Grazie alla Pro Loco a partire dalle ore 19 nel centro storico saranno organizzati quattro punti culinari per il pubblico, che potrà cenare a base di piatti tipici del territorio, esclusivamente con prodotti locali e De.c.o., nella ormai attuale formula dello street food. I punti Food saranno composti da antipasto, primo piatto, secondo piatto, dolce. I commensali potranno improvvisamente trovarsi accanto alla bella Ilaria accompagnata dalla sua Corte e saranno “coccolati” dalla musica cantautorale e tradizionale ligure trasmessa grazie al sistema di filo di fusione cittadino.

Inoltre presso alcune attività del paese dalle ore 18 si potrà degustare l’aperitivo in compagnia del comico che per l’occasione incontrerà il pubblico tra aneddoti, selfie e interviste televisive, il tutto accompagnato in sottofondo dalla musica del cantautorato ligure trasmessa in filodiffusione in tutto il borgo.

“Il borgo medioevale così come strutturato si presta perfettamente a spettacoli ed eventi mai banali in un’atmosfera che soddisferà tutti, artisti compresi. Abbiamo lavorato intensamente assieme per cercare di ottenere il massimo in funzione delle risorse economiche ed umane a disposizione – dichiara il sindaco Claudio Paliotto – Cogliamo l’occasione per ringraziare l’agenzia Eccoci Eventi, la Pro Loco che organizzerà la parte gastronomica (prodotti tipici locali e DE.C.O.), le attività commerciali presenti sul territorio coinvolte nel progetto in maniera diretta, le aziende, le attività ricettive indispensabili per tenere gli ospiti nel nostro borgo e i cittadini ai quali chiediamo con il cuore di partecipare e assistere agli eventi in calendario, perché tutto questo è principalmente per voi. A questi vanno aggiunti gli sponsor che appoggeranno le iniziative a partire dalla Regione Liguria, Iris Ceramiche e Iris Idroterm di Albenga ,Impresa di costruzioni Icose Spa. Come vedete sarà un estate intensa e indimenticabile per tutti: venite a trovarci e rimarrete incantati!”.

Inoltre sarà anche l’occasione di promozione con il Comune di Alassio grazie al gemellaggio con Miss Acqua di Alassio, che si svolgerà il 18 agosto nei nei giardini comunali piazza della Libertà, in cui sarà eletta, oltre alla vincitrice di quest’anno, la ragazza che una delegazione di Zuccarello sceglierà quale rappresentante di “Un volto per Ilaria”.