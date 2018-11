Zita Dazzi presenta “La valigia di Adou”

Lunedì 26 novembre presso la Biblioteca Civica “Antonio Arecco” di Palazzo Kursaal a Loano si terrà la presentazione di “La valigia di Adou” di Zita Dazzi (Il Castoro). L’incontro con l’autrice è organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune in collaborazione con Monica Maggi di “A Tutto Tondo” e il Mondadori Bookstore. La presentazione si terrà dalle 10 alle 11:30, dalle 11:30 alle 13 e dalle 14 alle 15:30. Dialoga con l’autrice la giornalista Grazia Noseda. Parteciperanno le classi 5A-5D, 4A-4B-4C-4D e 3B-3C delle scuole elementari di Loano.

Adou e Oreste hanno molte cose in comune: hanno tutti e due dieci anni, amano il calcio, non capiscono il mondo dei grandi. E poi, tutti e due aspettano qualcosa: Adou non vede l’ora di arrivare in Italia, Oreste aspetta la nascita della sorellina. Ma il sogno dell’Italia per Adou comincia nel modo più drammatico: da solo, dentro una valigia. La stessa valigia che riserverà a Oreste la più grande sorpresa della sua vita. Adou e Oreste ci raccontano la storia che li ha portati a conoscersi e a diventare amici, in barba a qualunque ostacolo. I legami più forti, a volte, nascono nei modi più inaspettati.

È un racconto ispirato ad un fatto di cronaca, prezioso per spingere alla riflessione su origini e conseguenze delle disparità tra nord e sud del mondo sottolineando come proprio queste disparità siano tra le cause alla base dei movimenti migratori al centro delle nostre cronache. Una storia di amicizia capace di stimolare la curiosità alla diversità culturale e sociale. Un invito a cogliere i tratti che accomunano tutte le persone, al dià delle loro differenze culturali, e a sviluppare quindi empatia verso chi si scopre come noi, ma vittima di ingiustizie e difficoltà.

Zita Dazzi è giornalista de La Repubblica. Segue principalmente la cronaca e i temi sociali. Vive e lavora a Milano. Nel ’93 ha vinto il premio giornalistico dell’Associazione Interessi Metropolitani e nel 2002 il premio Cronista dell’Anno dell’Associazione Lombarda Giornalisti.

La presentazione rientra nell’ambito del progetto “In classe con l’autore” che si propone l’obiettivo di leggere un libro, approfondire un argomento, conoscere l’autore. La proposta, in continuità con l’attività svolta lo scorso anno, prevede la presentazione di un libro insieme con il suo autore agli alunni delle classi quinte delle scuole elementari di Loano, che potranno rivolgere allo scrittore domande e richieste di approfondimento.

Dopo la presentazione Grazia Noseda terrà il laboratorio di scrittura “Come si scrive una recensione di un libro?”. Un gruppo scelto di una quindicina di alunni potrà partecipare ad laboratorio di due ore durante il quale impareranno a scrivere la “recensione” di un libro. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “LOA Legge a Scuola”, che si propone di incentivare la cultura della lettura tra gli alunni delle scuole elementari e medie della città.