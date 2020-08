“Zeta – Una storia hip hop”: la storia di un rapper raccontata a Varazze

Varazze. Continua con grande successo di pubblico la rassegna cinematografica “Cinema with a View”, promossa dai Comuni di Varazze e Arenzano e organizzata dall’associazione Progetto Cine Indipendente di Celle Ligure con il supporto di MFL Film e CNA Cinema Liguria.

Dopo il successo del bellissimo musical “Riccardo va all’Inferno” è ancora tempo di musica con “Zeta – Una storia hip hop”, martedì 4 agosto alle ore 21:30 sul molo Marinai d’Italia. Diretto da Cosimo Alemà e interpretato dal rapper Cosimo Germini in arte Izi Zeta racconta la storia di Alex, che vive nella periferia di Roma aiutando suo padre pescivendolo. La sua unica vera passione è però la musica, in particolare il rap.

La sua vita cambia radicalmente quando comincia a farsi notare sulla scena rap ma il successo, tanto desiderato, metterà Alex di fronte a delle scelte difficili che coinvolgeranno inevitabilmente anche le persone che gli stanno intorno, i suoi amici in particolare. Dopo molti errori sarà la musica, da lui tanto amata, a fargli capire cosa vuole veramente.

Un film sul rap che è stato paragonato ad “8 mile” di Eminem ma con cui in realtà ha poco a che vedere. Zeta è principalmente un film di rivalsa dove la musica è uno strumento potente in mano ai protagonisti, più vicino forse a film anni ’80 come “Footlose” o “Flashdance”.

Da notare la performance del protagonista Diego Germini che, cresciuto a Cogoleto, ha un vissuto analogo a quello del personaggio che interpreta e, forse per questo o forse per un marcato talento personale, riesce in modo eccezionale in una prova recitativa di alto livello. Il film è impreziosito dalla partecipazione di numerosi artisti italiani (Fedez, J-Ax, Rocco Hunt e Clementino per citarne alcuni).

Non si effettuano prenotazioni ed è obbligatorio l’uso della mascherina. All’ingresso verrà rilevata la temperatura e all’interno dovranno essere rispettate rigorosamente le misure antiCovid-19.