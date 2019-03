Young Artists Piano Competition – Terza edizione

Sabato 9 marzo a Finalborgo si svolgerà la terza edizione dello Young Artists Piano Competition, manifestazione organizzata dalla Scuola Pianista Ateneum, presieduta da Paola Arras. Divisa in sette categorie per ordine di età, la kermesse accoglierà pianisti, fino a 18 anni e provenienti da tutta Italia, che si esibiranno durante tutta la giornata in un programma a libera scelta.

I vincitori del primo premio di ogni categoria saranno protagonisti della serata finale che si svolgerà, come le prove eliminatorie, alle 18:30 nella Sala Capriate del Complesso Monumentale Santa Caterina in Finalborgo. In questa occasione verrà effettuata la premiazione di tutti i concorrenti e sarà scelto dalla giuria formata dalla presidente Paola Arras, dal direttore artistico Luca Rasca, da Marco Bortoletti, Valentina Messa e Luca Trabucco, il vincitore assoluto dell’edizione 2019 che riceverà una borsa di studio e un concerto premio.

Per tutti i primi premi è previsto inoltre l’inserimento in un cd celebrativo pubblicato dall’etichetta Piano Recital, che sarà distribuito in tutto il mondo.