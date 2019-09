XXXVII Fiera “S. MaTè – da u-mò e da-a tera”

Giunge alla XXXVII edizione la Fiera “S. MaTè – Da u-mò e da-a tera”, che si svolgerà a Laigueglia da venerdì 20 (inaugurazione alle ore 10:30 in via Mazzini) a domenica 22 settembre. Ideata e realizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con associazioni locali di promozione turistica e culturale, la storica fiera si snoderà con una lunga cordata di stand espositivi ubicati nelle suggestive piazzette affacciate sul mare.

Artigiani e produttori provenienti da varie regioni porteranno il loro contributo offrendo e/o vendendo prodotti della terra e dell’ingegno a tema artigianato, enogastronomia, marineria e sport. Inoltre laboratori didattici, degustazioni sensoriali, concerti, gare di nuoto, rievocazioni storiche, visite guidate alla maestosa parrocchiale e molto altro ancora. Imperdibile il grande spettacolo dei fuochi artificiali sul mare a ritmo di musica che si svolgerà sul molo centrale sabato 21 settembre alle ore 22:30.

Laigueglia, uno dei Borghi più Belli d’Italia, consacra uno degli appuntamenti più sentiti dal paese, che si svolge contemporaneamente alle celebrazioni religiose in cui la statua del santo patrono Matteo viene portata in processione per le vie del borgo marinaro.