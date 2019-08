XXV Premio “Alassio Cento Libri”

Alassio Centolibri compie 25 anni e festeggia con un evento che ha attraversato tutta l’estate alassina per giungere al gran finale con un vero e proprio Festival della Cultura. Come da tradizione consolidata l’iter del Premio Letterario, avviato con l’annuncio degli autori e dei romanzi finalisti, avrà il suo culmine tra pochi giorni, il 7 settembre con la cerimonia di premiazione nel corso dell’evento pubblico che anche quest’anno sarà presentato da Gerry Scotti, ormai un fedelissimo di questa città e di questo premio.

“Un traguardo molto importante questo venticinquesimo anniversario – ricorda il vicesindaco Angelo Galtieri – che rappresenta magnificamente 45 anni di sforzi della Città di Alassio verso la cultura libraria in favore dei propri cittadini e dei turisti della nostra Città”. Dopo gli incontri con i sei autori finalisti del premio, chiamati a presentare, davanti al pubblico alassino i loro romanzi, e in attesa della premiazione finale, dal 4 al 7 settembre si terrà infatti un fitto calendario di appuntamenti volti a sottolineare le eccellenze culturali, artistiche e perché no, gastronomiche della nostra città.

“Quattro giorni intensi – spiega Paola Cassarino, Consigliera incaricata alla Cultura del Comune di Alassio che ha fortemente voluto una programmazione ad hoc per festeggiare il prestigioso traguardo di 25 anni del Premio Letterario Alassio Cento Libri – con iniziative che partendo dalle radici della nostra storia muovono nel senso di una cultura di respiro europeo”.

PROGRAMMA

Mercoledì 4 settembre

Ore 18,30 piazza della Libertà: “Ricordi di Eugenio Montale” con Bianca Montale e Stefano Verdino

Ore 20,00 pontile Bestoso: Aperitivo culturale con letture a cura di Giorgio Caprile

Giovedì 5 settembre

Ore 17,30 Diana Grand Hotel: “Levi: da Torino a Roma, passando per Alassio” con interventi di Luca Beltrami e Alberto Beniscelli

Ore 18,30 Pinacoteca Carlo Levi: “L’eredità di Carlo Levi” con Luca Beltrami

Ore 20,00: pontile Bestoso: Aperitivo Culturale con il prof. Bruno Schivo che racconterà storie e aneddoti di Alassio

Venerdì 6 settembre

Ore 17,30 Diana Grand Hotel: “L’informazione culturale per Mario Tozzi”: Ernesto Ferrero, presidente della Giuria del Premio “Alassio per l’Informazione Culturale” intervisterà il vincitore del premio, il giornalista, divulgatore scientifico e conduttore di “Sapiens” su Rai Tre, Mario Tozzi

Ore 18,30 Auditorium Roberto Baldassarre della Biblioteca Civica: “La presenza dell’Italia nelle Culture Europee” dibattito pubblico con gli italianisti Claude Cazalé-Berard, Michel Ossner, Martin McLaughlin e Roberto Francavilla

Ore 21,30 piazza Partigiani: Conferimento del Premio “Alassio per l’Informazione Culturale” a Mario Tozzi. Conduzione e interviste a cura del prof. Ernesto Ferrero

Sabato 7 settembre

Ore 16,30 Diana Grand Hotel: Intervista a Gerry Scotti, da sempre – salvo rarissime eccezioni – presentatore della serata finale del Premio Alassio Cento Libri

Ore 18,00 Hanbury Tennis Club: “Vittoriani ad Alassio” con Alessandro Bartoli, Denis Dardani, Lady Carolyn Hanbury e Jacqueline Rosadoni Poole

Ore 21,30 piazza Partigiani Cerimonia di Premiazione dello Scirttore 1° Classificato al Premio Alassio centolibri – Un autore per l’Europa. La serata sarà presentata da Gerry Scotti mentre il premio sarà consegnato dal vincitore dell’edizione 2018, lo scrittore Roberto Alajmo.

Non è tutto: ogni giorno, grazie alla collaborazione con i ristoratori dell’AssoRistoBar sarà possibile degustare menu del territorio, appositamente predisposti. Spazio poi ad opportunità di scoperta o riscoperta dei luoghi più “preziosi” di Alassio sia con le Passeggiate Culturali, sia con le aperture straordinarie della Pinacoteca Richard West e della Memorial Gallery (viale Hanbury 17 – dal 4 al 7 settembre dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19) e della Pinacoteca e Archivio Carlo Levi (via Gramsci 58 – dal 4 al 7 settembre dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19).

Mercoledì 4 settembre alle ore 21 con ritrovo presso il pontile Bestoso visita “Al Borgo antico di Alassio di Sera”; giovedì 5 settembre con ritrovo in piazza della Libertà alle ore 10 “Tour degli inglesi con visita ai Giardini di Villa della Pergola” (max 20 persone su prenotazione al 0182 648078); a sabato 7 settembre con ritrovo in piazza della Libertà alle ore 10 “Pittori ad Alassio: West, Levi e Studio Beniscelli”.

“In questo contesto – aggiunge Paola Cassarino – abbiamo voluto dedicare una particolare attenzione anche ai più piccoli predisponendo alcuni appuntamenti studiati espressamente per loro”. Mercoledì 4 settembre alle ore 17 nella sala bambini della Biblioteca Civica a partire dalle ore 17 si terrà il laboratorio ludico con partecipazione libera “Giocare con I libri”. Venerdì 6 settembre alle 16:30 sempre nella sala bambini della Biblioteca Civica si terrà il laboratorio creativo “Baby Chef” per cui ai fini organizzativi è richiesta la prenotazione (0182 648078 oppure biblioteca@comune.alassio.sv.it).