XXII Fiera del Vino – 19° Premio “DegustAndora”

Il Comune di Andora in collaborazione con la Cooperativa Ortofrutticola Andorese organizza domenica 9 dicembre dalle 10 alle 19 in località Molino Nuovo, a 2 km dal casello autostradale, la 22esima edizione della Fiera del Vino, importantissima manifestazione enogastronomica che propone ogni anno un itinerario di degustazione e vendita di vini e prodotti tipici d’eccellenza liguri e nazionali, anche di street food.

Saranno in esposizione raffinate composizioni floreali sul tema “Tutti a Tavola” a cura delle allieve della scuola EDFA di Imperia – Alassio. Tradizionale e attesa anche la Castagnata con vin brulè a cura del gruppo Alpini Val Merula.

Come tradizione verrà assegnato il Premio “DegustAndora”, riconoscimento giunto alla 19esima edizione e assegnato dalla FISAR ai migliori vini presentati in fiera. Anche i visitatori potranno degustare i vini utilizzando il bicchiere di vetro con portabicchiere in vendita a 3 €. Grandi e piccoli potranno divertirsi con il giro turistico sul trenino fra Andora e Molino Nuovo. In programma anche il battesimo della sella per i bambini.