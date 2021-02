Dal 24 al 27 febbraio si terrà online il XXI Festival Internazionale del Doppiaggio “Voci nell’Ombra”, dedicata a Claudio Sorrentino, voce ufficiale di Mel Gibson e John Travolta, recentemente scomparso, diretto da Tiziana Voarino, organizzato dall’associazione culturale Risorse – Progetti & Valorizzazione e che con gli Anelli d’Oro premia le eccellenze del doppiaggio italiano, una vera e propria arte riconosciuta in tutto il mondo che riconduce gli attori italiani ai più grandi artisti di calibro internazionale.

L’anello di pellicola era l’antica unità di misura del doppiaggio, attualmente sostituita dal time code. “Voci nell’Ombra” è stata la prima vera significativa operazione in Italia e in Europa a valorizzare le professioni e le eccellenze del settore e si è imposta come la più longeva e completa manifestazione italiana dedicata al doppiaggio. Grazie all’attenzione prestata nel corso dei decenni a questa illustre tradizione e ad oltre 260 premi consegnati le controfigure sonore del cinema, della televisione e di tutti gli audiovisivi non sono più voci nell’ombra.

In Liguria, dove il festival è nato nel 1997 per iniziativa di Bruno Astori e con la direzione di una figura prestigiosa qual è stato Claudio G. Fava, questo valore assume un particolare rilievo culturale, perché convive con il Festival di Sanremo, il Premio Tenco e la cosiddetta scuola dei cantautori genovesi, facendo di questa terra la “regione della voce”.

“Dopo un ventennale indimenticabile, celebrato nella culla del cinema, la Mostra Internazionale di Venezia, ci siamo imbarcati nell’ardua impresa di questa edizione – dichiara Voarino – Abbiamo dovuto rimodulare la proposta riadattando il format e i canali social e il sito web sono diventati fondamentali. Siamo stati obbligati a scelte complesse per potenziare e semplificare le dinamiche del palinsesto proposto, senza snaturare l’essenza della manifestazione”.

“La XXI edizione di ‘Voci nell’Ombra’ rappresenta la nostra sfida per far continuare a parlare di qualità e delle professioni del settore postproduzione e trasposizione multimediale, che hanno insite nella loro matrice arte, tecnica e tenacia”, conclude la direttrice artistica.

Il programma prevede la cerimonia di presentazione dei premi e dei premiati, una giornata di studi sul mondo del doppiaggio e a confronto con tecnologia, innovazione e piattaforme e la sfida dell’accessibilità, un approfondimento sul podcast come tecnologia destinata ad una sempre maggiore diffusione e la presentazione di un libro summa sul doppiaggio scritto dalla stessa Voarino.