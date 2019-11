XIV Festival “Su la testa”

Il sipario del Teatro Ambra di Albenga si apre per la serata inaugurale della quattordicesima edizione del Festival “Su la testa”, una manifestazione che negli anni ha dimostrato di avere l’occhio lungo e l’orecchio fine sulla selezione dei partecipanti.

È accaduto che molti artisti esibitisi sul palco della kermesse da lì a poco abbiano infatti raggiunto il successo a livello nazionale: Zibba, Levante, gli Ex Otago e Raphael Gualazzi sono solo alcuni esempi.

Anche quest’anno il programma unisce artisti di qualità ad altri più mainstream: giovedì 28 novembre Messer DaVil, I miei migliori complimenti e Maria Gadù; venerdì 29 novembre Ivan Talarico, Mr. Puma, Giancane e Awa Ly.; sabato 30 novembre Giulia Mei, Giacomo Toni, Alberto Bertoli e Bocephus King.

Sarà un’edizione particolarmente votata all’internazionalità con ospiti di prima grandezza da Canada e Francia, come l’istrionico Bocephus King, che arriverà in riviera con una superband per il ventennale dei suoi tour italiani, o la francosenegalese Awa Ly, delicatissima e intensa cantante e attrice, attenta ai grandi temi e ai forti sentimenti.

Grande attesa soprattutto per l’artista brasiliana Maria Gadù, vera e propria star internazionale e protagonista di tante battaglie civili contro l’omofobia e a difesa dei diritti degli indios, che ha inserito Albenga nel cuore del prestigioso tour europeo Pelle che farà tappa in Liguria dopo Lisbona, Madrid, Barcellona, Milano e Roma.

Giancane, I miei migliori complimenti e Alberto Bertoli difenderanno con onore il vessillo della nostra migliore canzone. I Messer Davil e Mr. Puma quello della migliore musica di riviera mentre a sparigliare le carte di un programma più che mai vario e colorato saranno il giovanissimo talento autorale Giulia Mei, il poetico disincanto di Ivan Talarico e lo spiazzante punk pianistico di Giacomo Toni.

Come sempre “Su la testa” non è soltanto musica ma anche incontri, dibattiti, arte, pomeriggi e notti infinite. Ci sarà la consegna del Premio “Pisani”, intitolato al ricordo del mitico patron dell’Ambra e quest’anno consegnato al regista rivierasco Giorgio Molteni, autore di moltissimi film tra cui “Aurelia” e “Il Servo ungherese”.

Per tre giorni la sede dell’Associazione Culturale Zoo si trasferirà a Palazzo Scotto Niccolari, dove ci saranno incontri musicali con artisti quali Ginez, Monica P e Roberta Carrieri. Ci sarà anche lo storytelling di Giorgio Olmoti da Torino con il monologo “Mai fare a tappa con la realtà”, la presentazione del libro di Renato Holfer Rossi “Il percorso contrario” e quella della mostra dell’artista genovese Melkio, che ivi esporrà alcune opere per tutto il periodo del festival. È un artista che invita al gioco e alla condivisione tramite l’utilizzo del segno grafico utilizzato a fini evocativi di visioni oniriche e colorate. Le notti di “Su la testa” sono esse stesse spettacolo.

I biglietti sono in vendita online tramite il sito Eventbrite e alla Libreria “San Michele” di Albenga.