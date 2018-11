XIV Festival Shakespeare in Town – “Lidia: storia di una masca”

Il XIV Festival (non solo) Shakespeare in Town “D’amore, morte e altre stregonerie” presenta giovedì 22 novembre alle ore 21 allo Chapeau Famagosta “Lidia: storia di una masca”, spettacolo teatrale di e con Alice Bignone per la regia di Ermanno Rovella e Giulia Pes.

Uno spettacolo sulla stregoneria nelle campagne italiane. Lidia è nata dalle storie di tante donne, accusate, accusatrici o vittime di malefici. È una storia recente, delle nostre nonne e bisnonne. Lidia forse è una masca, una strega, uno spirito del bosco o forse è solo una donna, forse era una masca anche sua madre, forse anche sua madre era solo una donna.

Di sicuro c’è che Lidia è una levatrice, una guaritrice, che è stata una bambina e poi una moglie e poi una madre. Di sicuro c’è che Lidia dovrà scegliere se essere una masca o solo una donna. Di sicuro c’è che Lidia sceglierà.

Lo spettacolo è aperto ai soli soci e consigliato ad un pubblico adulto.

Il XIV Festival (non solo) Shakespeare in Town “D’amore, morte e altre stregonerie” con la direzione artistica di Marco Ghelardi è organizzato dalla Compagnia Teatrale Salamander con il patrocinio del Comune di Savona, il contributo di Fondazione Agostino De Mari, Rotary Club Savona e in collaborazione con Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica – Università di Pisa, Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere – Università degli Studi di Milano, IASEMS Italian Association of Shakespearean and Early Modern Studies.