Sabato 11 gennaio dalle 8 alle 19 e domenica 12 gennaio dalle 8 alle 17 nell’area fieristica della Parrocchia San Giorgio ad Albenga si svolgerà la XII Mostra Avicola Sociale promossa da Liguria Avicola e dal Club Italiano della Cocincina e della Cocincina nana.

Si tratta di una grande manifestazione sull’allevamento di piccoli animali domestici e della fattoria, al cui interno si svolgeranno due concorsi a giuria con la partecipazione degli allevatori iscritti all’associazione della Liguria e del Club Italiano della Cocincina. Saranno protagonisti polli, anatre, oche, faraone e tacchini provenienti da tutta Italia.

Saranno presenti circa 400 soggetti in esposizione nelle varie rassegne e concorsi regionali e nazionali. Ci saranno anche altri animali da cortile e non (pappagalli, tartarughe, ovini, caprini, suini, etc.) e da mezzogiorno nel Salone “Don Pelle” le cucine del Michettin proporranno un menù a tema per il pranzo.