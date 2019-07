XII Edizione del Bardiwest e XI Raduno dei cavalli il 27 e 28 luglio 2019 presso la struttura Palafungo di Bardineto.

Buona musica, cucina old west, passeggiate a cavallo, bancarelle enogastronomiche e mercatino dei piccoli animali. Gonfiabili per bambini e toro meccanico per tutti i cowboy!