Sabato 4 maggio alle ore 21 nella Chiesa San Giovanni Battista in San Domenico, in via Mistrangelo, il Coro Femminile Savonese “La Ginestra” organizza l’XI Rassegna Corale “Voci in festa”.

Partecipano, oltre alla “Ginestra”, il Gruppo Corale “Tieniviva Gospel Voices” di Varazze e il Coro CAI “Albino Bonavita” di Fossano (Cuneo).

La serata è patrocinata da Comune e Provincia di Savona.