XC Campochiesa Coppa “Città di Albenga”: adrenalina pura con le mountain bike

È tempo di ricominciare! Sabato 27 e domenica 28 febbraio si terrà la nuova edizione dell’XC Campochiesa Coppa “Città di Albenga“, organizzata dallo staff dell’UCLA 1991 MTB Racing Team con il supporto del Comune. La gara ingauna costituirà il secondo appuntamento stagionale per la mountain bike e al via ci saranno non solo i migliori italiani ma anche rinomati biker europei a caccia di punti per il ranking UCI Unione Ciclistica Internazionale.

Il programma sarà intensissimo con la prova internazionale per gli assoluti, la gara nazionale per le categorie giovanili e il Gran Prix d’Inverno per quelle amatoriali. Nella prima giornata toccherà alle categorie assolute, a cominciare dagli Junior alle ore 10, a seguire le donne e alle 14 gli uomini. Il giorno dopo spazio alle prove giovanili al mattino e a quelle amatoriali al pomeriggio, con la consegna delle maglie di campione d’inverno.

Le gare verranno allestite in base ai protocolli sanitari vigenti: si creerà infatti la classica “bolla” per garantire a tutti la massima sicurezza. D’altronde l’esperienza accumulata nella recente edizione autunnale del Trofeo Laigueglia dimostra che si può allestire anche un evento così complesso con le giuste accortezze.