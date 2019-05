Workshop di recitazione con l’attore Gianmaria Martini

Da martedì 7 a venerdì 17 maggio al Barone Rampante torna l’attore triestino Gianmaria Martini con un workshop di recitazione per ragazzi dai 14 anni in sù in preparazione allo spettacolo “L’uccellino azzurro” (“L’oiseau bleu”) del commediografo belga Maurice Maeterlinck, che debutterà il 29 luglio al Teatro Comune “Vittorio Gassman” di Borgio Verezzi e replicherà l’8 agosto alla Fortezza di Castelfranco di Finale Ligure.

La Compagnia del Barone Rampante è un’associazione culturale di promozione sociale espressamente dedicata alla formazione teatrale e artistica delle giovani generazioni e organizza svariati corsi ed eventi avvalendosi della collaborazione di attori e artisti professionisti.

Lo spettacolo nasce da una ormai lunga collaborazione di Martini con la compagnia, una realtà che in quattordici anni ha saputo fare di Borgio Verezzi una città teatralmente sempre viva, un centro di formazione e studio di ottimo livello per i giovani della città e della provincia che in tutti questi anni hanno imparato ad amare e conoscere il teatro, alcuni arrivando anche a farne una professione, nei più diversi ambiti.