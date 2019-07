Non perdete l’appuntamento con il workshop di Paint Meditation venerdì 19 luglio alla Fortezza di Castelfranco a Finale Ligure: un’occasione imperdibile per esplorare e conoscere se stessi attraverso la meditazione attiva e la pittura, un’esperienza di contatto naturale e fluido con la danza delle proprie emozioni per riscoprire il sentire del corpo e ritrovare la propria sorgente creativa.

Questo incontro di tre ore è un evento aperto al pubblico con contributo libero ed un invito a scoprire questo metodo che potrai approfondire nei percorsi di Paint Meditation in contesti residenziali durante il fine settimana in posti magnifici immersi nella natura.