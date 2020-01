Domenica 16 febbraio dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 a L’Angolo delle Arti a Savona si terrà un workshop di modellazione e fusione per ciondoli in metallo, con la realizzazione di un gioiello in metallo. Questa tecnica permette di riprodurre in serie diversi pezzi da un unico stampo ed è replicabile anche a casa.

Nella prima fase verrà ideato e disegnato un ciondolo: ognuno svilupperà la propria idea studiando nei dettagli quale sarà il suo aspetto. Il ciondolo verrà modellato in fimo lavorando sui diversi spessori e sulle differenti texture. Dal positivo così ottenuto si realizzerà il calco in gesso in cui verrà colato lo stagno fuso. Infine il ciondolo verrà levigato, lucidato e rifinito.

Costo: € 45 (comprensivo di materiali). Prenotazione obbligatoria.