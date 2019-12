Workshop di Canto Corale : \"Canti sotto l\'Albero\"

Accanto ad una ricca attività concertistica il Coro Polifonico “Città di Albisola Superiore” pone un’intensa attività di promozione culturale e offre da sempre e a chiunque la possibilità di vivere da protagonista l’esperienza altamente formativa del canto corale, consentendo di scoprire nuove capacità oppure affinare quelle già acquisite.

Ora in particolare, nell’approssimarsi delle festività natalizie, il coro ha organizzato per sabato 14 e domenica 15 dicembre il workshop dall’evocativo titolo “Canti sotto l’Albero” sia per neofiti (prima giornata) sia per coristi esperti (seconda giornata).

L’insegnamento è affidato a professionisti di consolidata esperienza: i maestri Maurizio Fiaschi, già direttore del Coro Polifonico “Luigi Porro” di Genova (dal 2005 al 2013), del Chorus Universitatis Brixiae (dal 2007 al 2016) del Kirchenchor Hoefe di Pfaffikon (dal 2002 al 2012), e Andrea Ravazzano, direttore dal 2004 e cofondatore del coro albisolese.

Entrambi affiancano all’intensa e meritoria attività concertistica, con riconoscimenti a livello nazionale e internazionale, una proficua e assidua attività di insegnamento a tutti i livelli nell’ambito del canto corale, dell’ear training e della vocalità applicata.

I partecipanti potranno dunque vivere un’esperienza di scoperta con l’insegnamento delle basi delle tecniche di respirazione o perfezionamento, potendo verificarne nell’immediato i risultati con l’esecuzione dei nuovi brani appresi. Inoltre al termine della giornata per i coristi esperti è prevista l’esibizione presso la sede degli Alpini di Albisola Superiore.

I corsi si terranno presso la sede Comami Musica al Santuario della Pace, presso il Parco dell’Accoglienza. Le iscrizioni dovranno avvenire entro il 10 dicembre e la quota di iscrizione per l’intera giornata è di 15 €. L’attivazione dei corsi è subordinata al raggiungimento di un congruo numero di partecipanti. Per informazioni telefonare dalle 19 alle 20 al numero 3402235235.