Workshop di Acquerello Botanico a L’Angolo delle Arti

L’acquerello botanico prevede l’uso della tecnica dell’acquerello in maniera precisa e minuziosa per raffigurare il più fedelmente possibile colori, forme e dettagli delle specie vegetali, come negli antichi erbari.

Il workshop sarà tenuto da Milena Vanoli, acquerellista che organizza corsi in diverse regioni del Nord Italia, e aperto a tutti, anche a chi non ha mai dipinto.

Costo: € 50 (comprensivo di materiali). Prenotazione obbligatoria. È prevista una pausa pranzo di mezz’ora.