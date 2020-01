“Wintermezzo” – La magia dell’inverno e del Natale con il Millenium Ensemble

Dopo alcuni anni dall’ultimo appuntamento la Chiesa Nostra Signora Stella Maris ad Albisola Capo torna ad essere un “palcoscenico” per una sera. Sabato 4 gennaio alle ore 21 si terrà infatti il “Wintermezzo”, concerto del Millenium Ensemble con un programma dedicato alla magia dell’inverno e del Natale secondo i grandi compositori del passato.

Il Millenium Ensemble è attivo da diversi anni e composto da Silvia Schiaffino (flauto), Federico Briasco e Renato Procopio (chitarre), Andrea Balestrieri (percussioni) e Gianpaolo Minuti (contrabbasso), musicisti savonesi diplomati in conservatorio a pieni voti e con una notevole attività concertistica in diverse formazioni. L’ensemble propone un variegato programma che include brani di epoche differenti.

Il programma del concerto comprende di Antonio Vivaldi il “Largo” dall’”Inverno” delle “Quattro Stagioni”, di Johann Sebastian Bach l'”Aria sulla IV corda BWV 1068 ”, di J. P. Rameau “Les Sauvages”, di P. I. Tchaikovsky “Dicembre”, di V. Monti “Czardas”, di B. Terzi “Nevicata ” e di Renato Procopio “Gennaio ”, antologia di brani natalizi dal mondo.

L’evento è curato e patrocinato dall’Assessorato comunale al Turismo. “Si tratta di un’importante occasione per valorizzare uno dei beni culturali più importanti di Albisola, la Chiesa Stella Maris, con il beneficio della musica e dando appuntamento ai cittadini e ai visitatori in un significativo luogo di culto che apre le sue porte alla cultura per una sera, grazie alla disponibile collaborazione di don Adolfo Macchioli e la partecipazione di musicisti di livello come coloro che compongono il Millenium Ensemble”, dichiara l’assessore Luca Ottonello.