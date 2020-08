“Winds in the Wood”: musica, equitazione e paesaggi insieme alla Banda Forzano

“Winds in the Wood”, letteralmente “Venti nel bosco”, è l’appuntamento musicale proposto dalla Banda Forzano in un contesto e in un’ambientazione del tutto inedite per il suo usuale pubblico. La formazione musicale con le sue formazioni cameristiche si esibirà l’8 agosto dalle 16:30 nello scenico maneggio Le Poiane, a ridosso tra le località di Pallare e Mallare, in contemporanea con la gara di equitazione che si svolgerà per tutta la giornata.

Questo connubio fra musica e sport, accentuato dallo spettacolare paesaggio offerto dal maneggio, gemma propria della Val Bormida, permetterà il reciproco avvicinamento sia degli atleti sia dei musicisti ad un ambiente culturale diverso dal loro. Inoltre, per facilitare questo contatto, la Banda, con la preziosa collaborazione dell’Accademia Teresiana di Savona, metterà a disposizione un laboratorio musicale mirato a far avvicinare i più piccoli all’affascinante mondo della musica.

La Forzano invita calorosamente tutti gli interessati a partecipare a questo originale evento, ma ricorda che è necessaria la prenotazione, pur essendo l’iniziativa gratuita, affinché vengano rispettate le misure di sicurezza per il contenimento del Covid-19. Inoltre, al termine dell’iniziativa, ci sarà la possibilità di cenare o prendere un semplice aperitivo immersi nella natura.

La Forzano, fiduciosa nel successo di questa prima iniziativa, frutto della neonata collaborazione con il maneggio Le Poiane, auspica la realizzazione di future collaborazioni ed eventi insieme.