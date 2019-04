Why Bio – Aperighiotto per “Lo scaletto senza scalini”

Solidarietà e beneficenza sono da sempre anima di “Why Bio”, l’evento dedicato a benessere, salute ed eccellenze del territorio in programma dal 17 al 19 maggio a Savona. A conferma del costante impegno nel sociale il 2019 sarà anche l’anno della terza edizione di un format unico e di successo, l’Aperighiotto, che unisce alla solidarietà esperienze di cucina tradizionale e vegetariana, visual food e raw food con idee, novità e sapori unici che racchiudono l’essenza più genuina della nostra terra. Il ricavato verrà totalmente devoluto in beneficenza per sostenere il progetto della spiaggia libera attrezzata “Lo scaletto senza scalini” a Savona.

“Quando abbiamo deciso di proseguire nell’organizzazione dell’Aperighiotto e abbiamo conosciuto necessità e idee della cooperativa L’Altromare abbiamo scelto senza esitazioni di aiutare i volontari nel loro ruolo di sostegno a tutti coloro che frequentano la realtà de ‘Lo Scaletto senza scalini’. Per questo motivo devolveremo alla cooperativa l’intero incasso dell’evento di venerdì 17 maggio – afferma Laura Chiara Filippi, ideatrice e organizzatrice di “Why Bio – Quest’anno il format si è arricchito di nuovi partner e iniziative a sostegno dell’ambiente e della città. Si potrà, tra le altre cose, ascoltare la ‘Danza delle campane tibetane’, antico rituale che accompagnerà la serata grazie alla partecipazione del maestro Patrizio Lai”.

Come di consueto, le materie prime e le professionalità che scenderanno in campo per l’Aperighiotto saranno offerte da Fuoridallerighe bistrot, Fiorenza Spiezia visual food, Paolo Mollero chef raw food, IPSSAR Alberghiero Migliorini, H2O, Natura Sì, Il Girasole, BeeBad, Ecozema, Caseificio Moris, Panificio Antico Forno.

“Why Bio” è la mostra-evento dedicata alle eccellenze enogastronomiche del territorio, che spazia dai temi sull’alimentazione a quelli su salute ed etica, dall’ecosostenibilità al riciclo, fino alle più recenti scoperte in campo di tecnologia, design, domotica e cosmesi. La manifestazione, organizzata dall’agenzia Indaco di Savona, con il patrocinio di Comune di Savona e Regione Liguria, si svolgerà nei giorni 17, 18 e 19 maggio nella cornice della Fortezza del Priamar.

L’inaugurazione è in programma venerdì 17 maggio alle 15:30. Dal 2015, anno della sua nascita, “Why Bio” si conferma appuntamento imperdibile per appassionati, esperti e curiosi; un momento di scambio e di crescita nel segno della valorizzazione delle eccellenze italiane, tra innovazione e tradizione. Tante le novità di questa quinta edizione. Presente, oltre all’Aperighiotto, in esclusiva, l’energy drink italiano “Bee Happy”, creato dalla sapiente unione di BeeBad alla creatività dei ragazzi e docenti dell’IPSSAR Alberghiero “Migliorini” di Finale Ligure. Un cocktail dal sapore unico e inedito, tutto da scoprire.

La cittadinanza è invitata a partecipare alla serata di beneficenza acquistando il ticket in prevendita presso Fuoridallerighe in via Pia 118 e Indaco in via Verzellino 32R.