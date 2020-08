“White Christmas” tra neve e regali al Golden Beach

Albisola Superiore. Chi in Liguria vuol cenare, cantare e divertirsi con gli amici può scegliere i party dei Golden Beach: il collettivo guidato da Giacomo Canale e Nino Tassara mette insieme generazioni diverse, così ci si diverte di più!

Venerdì 7 agosto il divertimento inizia alle 21:30 con una cena animata scatenata, che continua ballando fino all’alba o quasi. “White Christmas” è infatti l’appuntamento dedicato a chi, anche d’estate, ha voglia di ridere e scherzare con gli amici: ambientazione natalizia, neve, regali e in consolle, tra gli altri, Luca Scremin e Marco Ooki insieme alla “voice” di Mattia Salvia.

Le serate al Golden Beach Beach continuano ad un ritmo decisamente hot con la festa “Senorita”, un classico per chi ama hip hop, reggaeton, latin house ed r’n’b. L’animazione è quella ufficiale di questa scatenata dance crew. Già definito anche il party per sabato 15 agosto: è “Twerk It”, un appuntamento decisamente hip hop e reggaeton. Alla voce come special guest c’è lo scatenato Ares Favati, al mixer invece arriva Alint. Resident dj sono Luca Scremin e Jack Briatore.