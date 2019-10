Weekend Oktoberfest

Sabato 12 e domenica 13 ottobre la piccola e accogliente pizzeria ristò Sciusciò & Sciurbì, in via Neghelli 133, ad Alassio propone menù fisso in stile Oktoberfest con stinco di maiale, würstel tedeschi, alette saporite, patate alla tedesca e crauti + 1/2 litro di birra.

Per chi invece vuole partecipare ma non sa rinunciare alla pizza può scegliere tra ben quattro tipi di impasto: classico, integrale, Kamut e nero. Per i più golosi è possibile terminare la propria cena con i dessert fatti in casa.

Che dire? Non resta che prenotare!